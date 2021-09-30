Bond’dan Macbeth’e: Daniel Craig sahneye dönüyor

Yarın vizyona girecek ‘No Time to Die‘ filminde son kez James Bond olarak izleyici karşısına çıkacak Daniel Craig’in sonraki adresi belli oldu: Broadway.

Fotoğraf: Reuters

Beşinci ve son kez Bond’u canlandıran Britanyalı oyuncu bir William Shakespeare oyunuyla sahnelere dönüyor.

‘Macbeth’ rolündeki Craig’e sahnede Ruth Negga eşlik edecek.

29 Mart 2022’de sahnelenmeye başlayacak performans kısa bir süreliğine, 15 hafta oynanacak.

53 yaşındaki oyuncu Broadway’e aşina, 2013’te de Betrayal oyunuyla sahnedeydi.

Bond filminin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson ‘Macbeth‘in de yapımcılıığını üstleniyor.

Broccoli, Craig’in yalnızca harika bir sinema oyuncusu değil aynı zamanda muhteşem bir tiyatrocu olduğunu belirterek bu iknonik rolle Broadway’e dönüşü nedeniyle heyecanlı olduğunu anlattı.