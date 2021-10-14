İzleyicilerin karşısına son kez James Bond olarak çıkan Daniel Craig neden gay barlara gitmeyi tercih ettiğini anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Eskiden beri hetero barlar yerine gay barlara gittiğini anlatan Craig’in gerekçesi, hetero erkeklerin ‘sidik yarışı‘ndan uzak durmak istemesiymiş.

‘Lunch with Bruce’ podcastinde konuşan 53 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarında gay barlara gitmeye başladığını, hetero barlarda sık yaşandığını belirttiği kavgalarda yumruk yememek için böyle br tercih yaptığını ifade etti.

Gay barların güvenli olduğuna dikkat çeken Bond yıldızı şunları söyledi: “Herkes sakin. Cinselliğinle ilgili bir şey belirtmek zorunda değilsin ve bu bir sorun değil. Güzel ve güvenli bir yer. Oralarda kadınlarla da tanışıyorum çünkü onlar da tam da aynı nedenle gay barlara gidiyor. Bu da gizli motivasyonlarımdan biriydi.“