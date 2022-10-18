Daniel Craig kraliyet nişanıyla onurlandırıldı

Daniel Craig, sinema ve tiyatro hizmetlerinden dolayı Britanya’daki Windsor Kalesi’nde, kraliyet nişanıyla onurlandırıldı. Canlandırdığı ünlü karakteri 007 James Bond da bu nişanı taşıyor.

Fotoğraf: The Royal Family (Twitter)

Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne Craig’e, olağanüstü hizmetler için verilen Aziz Michael ve Aziz George Nişanı’nı takdim etti. Yazar Ian Fleming’in ünlü karakteri 007 James Bond da bu ödülü kitaplarda ve filmlerde birkaç kere aldı.

Son beş Bond filminde rol alan oyuncu, ilk olarak 2006’da Casino Royale’de göründü ve 2021’deki No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) ile serisini bitirdi.

Craig, 007 olarak geçirdiği sürede, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında bir skeçte Kraliçe 2’inci Elizabeth’in yanında rol almıştı.

Kraliyet ailesi paylaştığı tweet’te “Sizi bekliyorduk… Kraliyet Prensesi, Daniel Craig’e Aziz Michael ve Aziz George Nişanı’nı takdim ediyor. James Bond’a da verilen aynı onur. Sinema ve tiyatroya olağanüstü katkılarından dolayı takdir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

We’ve been expecting you…



🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL — The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022

Kraliyet onuruna layık görülen diğer isimler arasında, yapımcı ve senarist Paul Greengrass, dansçı Ashley Banjo ve altı kez dünya triatlon şampiyonu olan Jonny Brownlee yer alıyor.