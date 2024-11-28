'Damsız' tatil yasağı yargıdan döndü

BİŞAR ARSLAN

Antalya’da bir otel ve tatil sitesinden ‘tek erkek’ olduğu için rezervasyon yapamayan Serhat Özkan, hem yargı hem de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nca (TİHEK) haklı bulundu.

Fotoğraf: Canva

Avukat olan Özkan, geçen yaz Antalya’nın Kemer ilçesindeki mahkeme tutanağında ticari adı Toros-Han Res.Tur.San. ve Tic. A.Ş olarak geçen Orange County Hotels’e tatil için rezervasyon yapmak istedi. Ancak ‘tek erkek’ olduğu için standart bir odaya değil, isterse ‘roh’ adındaki lüks bir odaya rezervasyon yapabileceği yanıtını aldı.

Tatil sitesi Jolly.tur üzerinden de şansını deneyen Özkan burada da aynı durumla karşılaştı.

Daha sonra otelle ve tur şirketiyle telefonda görüşen Özkan ‘tatil beldelerindeki otellerin ezici çoğunluğunun tek erkek veya erkek gruplarını almadığı’nı gördü.

Özkan yaşadığı mağduriyeti TİHEK’e taşıdı.

Kurum hem otele hem de tatil sitesine ayrı ayrı 89 bin lira idari para cezası kesti.

Özkan ardından İstanbul Anadolu 2’nci Tüketici Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme şirketleri 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

Diken’e konuşan Özkan “Kadınsız tatil yasağı tüm sektörü domine ediyor” dedi ve şu yorumu yaptı:

“Bu benim kişisel olayımdan öte, tek başına veya erkek arkadaşıyla tatil yapmaya kalkan tüm erkekleri ilgilendirmektedir. Aileci politikaların yükselişi sadece kadınları boğmamakta, single erkeklerin de yaşam alanını daraltmaktadır.”