Dalış turizmini geliştirmek için Saros Körfezi'ne muharebe tankı batırıldı

Dalış turizmini geliştirmek için Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi’ndeki Su Altı Tarih Müzesi’ne ‘M62 T model’ muharebe tankı batırıldı.

Fotoğraflar: AA

Edirne Valiliği, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) işbirliğinde ‘Yapay Resif Projesi’ düzenlendi. İbrice Limanı yakınlarında dalış turizmini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

Dalış turizmini geliştirmek için Saros Körfezi'ne muharebe tankı batırıldıhttps://t.co/M0dEgjEC7N pic.twitter.com/HBXTiLmEQl — Diken (@DikenComTr) June 4, 2025

Proje kapsamında su altı sporlarına ilgili turistleri çekmek ve bölgede yapay resif oluşumunu desteklemek amacıyla çeşitli araç ve objeler denize batırılıyor.

Daha önce çeşitli heykeller ve Airbus A330 tipi yolcu uçağının batırıldığı alana, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden düşen sekiz buçuk metre uzunluğunda, 45 ton ağırlığında M62 T model muharebe tankı yerleştirildi.

Kıyıdan feribotla taşınan tank, Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe vinç yardımıyla indirildi.

‘Bölge dalış turizmi merkezi olacak’

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi’nin dalış turizmi açısından dünyada sayılı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Özellikle bu alanda İbrice Limanı’nın öne çıktığını belirten Sezer, bölgeye daha önce çeşitli objeler, heykeller ile gemi ve uçağın batırıldığını belirtti.

Fotoğraf: AA

Vali şunları söyledi:

“Bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın destekleriyle tarihi bir tankı İbrice Limanı açıklarında Gökçetepe mevkisinde batırdık. Bölgeyi dalış turizmi merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu sene birçok dalgıçla beraber burayı merkez haline getireceğiz. Hem yapay ve hem doğal resifler görülecek. Burası sadece Türkiye için değil dünya için bir dalış merkezi olacak.”

Keşan Belediyesi ve ESTAB Başkanı Mehmet Özcan’sa çalışmaların bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam da batırılan tankın bölgeye yeni bir yapay resif kazandıracağını ve dalış turizmine renk katacağını söyledi.