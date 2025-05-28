Şahika Ercümen'den 'umut dalışı': Marmara müsilajla boğuluyor

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, müsilaja (deniz salyası) dikkat çekmek için tek nefesle Marmara Denizi’ne daldı.

Fotoğraflar: AA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ olan Ercümen’in Marmara Denizi’ndeki farkındalık dalışlarına, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Erdek Dalış Kulübü eğitmeni Osman Benli eşlik etti.

Marmara’da müsilajın üç metrelere kadar ulaştığı gözlemlenirken Ercümen ilk defa deniz salyasıyla bu kadar yakın temas kurduğunu belirtti. Ercümen şöyle konuştu:

* Çok enteresan bir dokusu var. Kaygan, sabun köpüğü gibi… Deniz salyası gibi de adlandırabiliriz belki ama ondan kurtulmak çok mümkün değil.

* Yani elimle temizlemeye çalıştıkça onlar daha çok ve tekrar bir araya geliyor sanki yok etmesi mümkün olmayan bir organizma gibi suyun içinde ve tüm canlılığın üzerini kaplamış durumda. Suyun altı ve denizlerimiz can çekişiyor ve boğuluyor aslında.

* Umarım çok acil bir şekilde eylem planlarını uygulayıp denizimizi kurtarabiliriz.

* Gerçekten denizler şu anda boğuluyor, nefes alamıyor. Buna bire bir şahit oldum. Son yıllarda hep atıklara maruz kalıyordum ya da suyun altında karşılaşıyordum.

* Artık bunun da ötesine geçerek denizler nefes alamadığını resmen haykırıyor ve müsilaj şeklinde bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Suyun yüzeyinde gördüğünüz müsilaj bunun sadece bir kısmı.

* Bu sadece görüntü olarak değil, tüm deniz canlarının da üzeri sarılmış, onların tüm yaşam fonksiyonlarını da bastırmış durumda. Böyle giderse denizler bundan sonra işlevini yerine getiremeyecek, bunun da turizme, ekonomiye zararları olacak. Bu sadece yönetimlerin çözebileceği bir konu değil.

‘Marmara Deniz’inin altı örülmüş durumda’

Sarı da müsilajın üç temel tetikleyicisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

* 45 günde bütün Marmara’ya yayıldı. Yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar örümcek ağı gibi Marmara Denizi’nin altı örülmüş durumda.

* Deniz yüzeyi sıcaklıkları artıyor. Şu anda Marmara Denizi’nin sıcaklığı 40 yıllık ortalamadan 3 derece daha yüksek. Marmara Denizi’ni kirletiyoruz.

* Marmara Denizi’nin çevresindeki yedi ilde 25 milyondan fazla insan yaşıyor ve bunların atıklarının en iyi ihtimalle yarısını arıtıyoruz. İki kişinin atığının birini arıtmıyoruz, biri hiç arıtmadan denize gidiyor.

* Türkiye’nin yarısından fazlasına hizmet sunan bir sanayiyi getirip Marmara Denizi’nin çevresine kümelendirmişiz. Onların atıklarının yine en iyi olasılıkla yüzde 30’unu arıtıyoruz, yüzde 70’i hiç arıtmadan denize gidiyor.

* Tarımsal zehirleri ve diğer atıkları, kıyı tahriplerini, yanlış balıkçılık yönetimini bunları daha saymadık bile. Tüm bunlar ikinci tetikleyici faktör olarak Marmara Denizi’nde müsilajın nedeni oluyor.