Daha önce tokat yemişti: Macron’a şimdi de yumurta fırlatıldı

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.