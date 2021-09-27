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Yaramazlara biraz batar!

Daha önce tokat yemişti: Macron’a şimdi de yumurta fırlatıldı

Haziran ayında tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a şimdi de yumurta fırlatıldı.

Macron, 8 Haziran’da, Drôme bölgesini ziyareti sırasında, halkı selamlamak için yaklaştığı demir parmaklıklar üzerinden yükselen bir adamdan tokat yemişti. O sırada, “Macronizmin canı cehenneme” sesleri yükselmişti.


Fotoğraf: Twitter/ Lyon Mag

Macron’a, Lyon kentindeki restoran fuarında Uluslararası Catering, Otel ve Gıda Şovu’nun standını ziyaret ettiği sırada kalabalığın içinde yumurta atıldı. Fransa liderinin omzundan seken yumurta kırılmadan yere düştü.

Korumaları kalabalık içindeki Macron’u yakın korumaya alırken yumurtayı fırlatan kişi salondan çıkarılıp gözaltına alındı.

Macron’un, “Bana söyleyeceği bir şey varsa bırakın gelsin” dediği belirtildi.

Macron tokat yedi

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