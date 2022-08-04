Dağlık Karabağ’da tansiyon yeniden yükseldi: ABD ve AB’den açıklama geldi

Azerbaycan, dün sabah Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin mevzilerine ateş açtığını ve bir askerlerinin öldüğünü açıkladı. Bunun üzerine Azerbaycan birtakım operasyonlar düzenlerken, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

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Dün sabah saatlerinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçin ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan, bunun üzerine operasyon düzenledi. Azerbaycan, Ermeni güçlerin, Kelbecer ve Laçin illerini kapsayan sıradağlarda bulunan Kırkkız yüksekliğini ele geçirmeye ve orada yeni mevziler kurmaya çalıştığını söyledi. Azerbaycan’ın açıklamasına göre, Ermeni askerlerden ölen ve yaralananlar var. Ayrıca, bazı askeri ekipmanlar da imha edildi.

Azerbaycan, Karabağ’dan Ermeni güçlerin çekilmesi gerektiğini dile getirerek Ermenistan’la Rusya’nın 2020’de imzalanan Karabağ Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ettiğini söylüyor. Rusya ve Ermenistan da Azerbaycan’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Uluslararası toplumu Azerbaycan’ın saldırgan tutum ve eylemlerini durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Ateşkes anlaşması, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanmıştı. İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan, işgal altındaki topraklarının bir kısmını geri almıştı. Ateşkes şartlarına göre Rusya, Ermeni güçlerin elinde kalan toprakları korumak için bölgeye iki bin barış gücü askeri gönderdi.

Bölgedeki tansiyonun yükselmesi üzerine uluslararası kamuoyundan da açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “ABD, Dağlık Karabağ çevresinde zayiatlar ve can kayıplarına yol açan yoğun çatışmaların yaşandığı haberleriyle ilgili derinden endişe duyuyor. Tansiyonu azaltmak adına acil adımların atılması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, sözcüsü Peter Stano aracılığıyla yayımladığı açıklamada “Tarafların, gerginliği düşürmek, ateşkese tamamen saygı duymak ve görüşmeler yoluyla çözümler aramak için müzakere masasına dönmeleri en önemli konu” dedi.