Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini noktaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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beIN Sports kanalında yayına katılan Büyükekşi, Çakır’ın yakın zamanda hakemlerle düzenlenen kampta görevini bırakmayla alakalı Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurduğunu söyledi.

Yurt dışından birçok teklif almasına karşın Çakır’ın ‘Türkiye’deki hakemliğe hizmet etmek istediğini kendilerine ilettiğini’ söyleyen TFF başkanı, tecrübeli hakemin alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini aktardı.

Büyükekşi, Çakır’ın bu isteğinin MHK ve TFF tarafından uygun görüldüğünü söyledi.

Cüney Çakır’ın ‘çok önemli bir değer olduğunu’ söyleyen TFF başkanı, şunları dedi: “İki defa Dünya Kupası, üç kez Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. Üst üste beş turnuvada üç kez yarı final seviyesinde maç yönetme başarısı gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Sayısız turnuvada Türk futbolunu temsil etti. İnşallah hocamıza jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle de Cüneyt Çakır hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmaları için de başarılar diliyorum.”