‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı

İstanbul’da iki lise öğrencisi sabah saatlerinde okullarından ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Halk TV’ye konuşan avukat Fulya Dağlı’nın aktardığına göre polis, çocukları önce evlerine giderek gözaltına almaya çalıştı. Dağlı, “Ancak okulda oldukları için aileleri bu yönde bilgi veriyor ve okullarından gözaltına alınıyolar. İdare de gözaltı konusunda yardımcı oluyor” dedi.

Avukat, gözaltı gerekçesinin ise öğrencilerin bu yılki Feminist Gece Yürüyüşü’nde attığı ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip’tir’ sloganları olduğunu söyledi.

E.G. ve B.D. savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

‘Siyasetçilerin böyle şeyleri kaldıracak düzeyde olması lazım’

Sözcü’den Fırat Fıstık’a konuşan öğrenciler şunları söyledi:

E.G.: “Savcı kararı olmadan telefonlarımıza el koyuldu. 8 Mart eyleminin üzerinden iki ay geçti. Kadınlarla ilgili sloganlar atmıştım. Bu suçlama bir iftira. Sonuçta ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Keşke o insanlara bunu yapsalar. Reşit olmadan, okulumdan bu şekilde alınmak üzücü.”

B.D.: “‘Ne için çağırdınız’ dedim, ‘İfadenizi verirken öğrenirsiniz’ dediler. Yani ben savcılığa gelene kadar suçlamayı bile bilmiyordum. İfademi verdim. Suçlamalar çok saçma. Öyle bir şey söylemiş olsam bile kimse için hakaret teşkil etmiyor. Özellikle siyasetçilerin böyle şeyleri kaldıracak düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum..”