Cumhurbaşkanı yardımcısı: Suriye'ye dönenlerin sayısı 273 bini aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar Suriye’ye gönüllü dönenlerin sayısının 273 bini aştığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Gaziantep’te gönüllü geri dönüş destek binasının açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye’nin tarihine yakışır bir imtihanı Suriye’de verdiğini belirterek şunları söyledi:

* Uzun yıllar zalim bir rejimden kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Bütün provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı millet olarak devlet olarak çok tarihi bir tutum sergiledik.

* İnsanlığa güzel bir örnek teşkil ettik, dünyada şu anda en büyük sorunlardan biri göç meselesi ve bu konuda Türkiye modeli, Gaziantep modeli tüm dünyaya örnek model diye ifade etmek istiyorum.

Cevdet Yılmaz. Fotoğraf: AA

* Suriye yeniden yapılandıkça, güvenlik şartları iyileştikçe, altyapısı ve sosyoekonomik ortamı iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz daha fazla gönüllü olarak döneceklerdir.

* 8 Aralık’tan bugüne Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanlar 273 bini aşmış durumda. Önümüzdeki yaz dönemi, okulların kapanmasıyla yine Suriye’deki gelişmelerle bu sayı hızla artacaktır diye bekliyoruz.