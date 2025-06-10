Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer 

İstanbul’a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları’na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı.
Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan ülkenin önemli şirketlerinden Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul’a uçuş düzenledi.
Şam’dan havalanan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.
Havalimanı işletmeciler, Suriye Havayolları yöneticilerini ve uçuş ekibini çiçeklerle karşıladı.
Havalimanında düzenlenen törende kurdele ve pasta kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.