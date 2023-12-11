Cumhur ittifakının ‘küçük ortağı’ asgari ücretin 23 bin lira olmasını istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

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YRP, genel seçimlerde Erdoğan’ı destekleme kararı alarak, cumhur ittifakına ortak olmuştu. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Erbakan, asgari ücrete ilişkin şunları dedi:

“2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığıysa en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.”