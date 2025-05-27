Cumartesi Anneleri 30 yıldır Galatasaray Meydanı'nda

Gözaltında kaybedilen çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini ve anne-babalarını arayan Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki bekleyişleri 30’uncu yılında.
Cumartesi Anneleri adıyla bilinen topluluk, 27 Mayıs 1995’ten beri gözaltında kaybedilen veya faili meçhul cinayetle öldürülen yakınları için Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri düzenliyor.
Mayıs 2024’te direnişlerinin 1000’inci haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzemleyen Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 2025’te mücadelelerinde 30 yılı geride bıraktı.
Cumartesi Anneleri X’ten 30’uncu yıllarında cezasızlığı ve kayıpları konuşmak için bugün (27 Mayıs) bir panel düzenleyeceklerini duyurdu:
“Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık hakikat ve adalet mücadelesini, cezasızlık, inkâr ve yasakların gölgesinde sürdürdükleri arayışı birlikte konuşmak üzere sizleri panelimize davet ediyoruz.”
Cumartesi Anneleri’nin 30. Yılı Paneline Davet— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 26, 2025
Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık hakikat ve adalet mücadelesini, cezasızlık, inkâr ve yasakların gölgesinde sürdürdükleri arayışı birlikte konuşmak üzere sizleri panelimize davet ediyoruz.
📅 27 Mayıs Salı
⏰ 18:00
📍Bilim Beyoğlu pic.twitter.com/M4PphtfeJi
Cumartesi Anneleri 1000 haftadır soruyor: Kayıplarımız nerede?
Teoman söyledi: Benim annem cumartesi
Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan "Benim Annem Cumartesi" eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı.#CumartesiAnneleri1000Hafta— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 22, 2024
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