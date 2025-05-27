Cumartesi Anneleri 30 yıldır Galatasaray Meydanı'nda

Gözaltında kaybedilen çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini ve anne-babalarını arayan Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki bekleyişleri 30’uncu yılında.

Fotoğraf: X/ @CmrtesiAnneleri

Cumartesi Anneleri adıyla bilinen topluluk, 27 Mayıs 1995’ten beri gözaltında kaybedilen veya faili meçhul cinayetle öldürülen yakınları için Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri düzenliyor.

Mayıs 2024’te direnişlerinin 1000’inci haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzemleyen Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 2025’te mücadelelerinde 30 yılı geride bıraktı.

Cumartesi Anneleri X’ten 30’uncu yıllarında cezasızlığı ve kayıpları konuşmak için bugün (27 Mayıs) bir panel düzenleyeceklerini duyurdu:

“Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık hakikat ve adalet mücadelesini, cezasızlık, inkâr ve yasakların gölgesinde sürdürdükleri arayışı birlikte konuşmak üzere sizleri panelimize davet ediyoruz.”

Cumartesi Anneleri’nin 30. Yılı Paneline Davet



Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık hakikat ve adalet mücadelesini, cezasızlık, inkâr ve yasakların gölgesinde sürdürdükleri arayışı birlikte konuşmak üzere sizleri panelimize davet ediyoruz.



📅 27 Mayıs Salı

⏰ 18:00

📍Bilim Beyoğlu pic.twitter.com/M4PphtfeJi — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 26, 2025