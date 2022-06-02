‘Cuma İş Çıkışı’ konserleri: Yeni Türkü ve Hey! Douglas

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri Ankara ve İzmir’e taşındı.
Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir süredir İstanbul’da devam eden konserlerin Ankara ayağında 3 Haziran’da Türkiye İş Bankası’nın Ankara Söğütözü’ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nin (ATOM binası) servis alanında Yeni Türkü sahne alacak. Ücretsiz konser 18:30’da.
17 Haziran’da ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziğiyle birleştiren Hey! Douglas sahne alacak. 18:30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19:00’da konser ile devam edecek.