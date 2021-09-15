Crocs ‘yeşilleniyor’

Pandemiyle birlikte popülerliği artan plastik terlikleriyle ünlü Crocs markası, 2022 itibariyle iklim kriziyle mücadelenin bir adımı olarak biyo bazlı materyal kullanımına geçeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Crocs

Estetik açıdan sorgulanabilir bir tercih olmakla birlikte salgında evlere kapanıp rahat kıyafetlerden vazgeçmeyen insanların favorisi Crocs terlikler olmuştu. Terlikler o kadar popüler oldu ki Oscar töreninde kırmızı halıda bile giyildi, satış rekorları kıran marka, ABD’de ‘çakma’ ürünlerini satan mağazalara dava açtı.

Marka şimdi de çevreye verdiği zararı telafi etmenin peşine düştü.

İki ay önce 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefini açıklayan şirket bu planın parçası olarak bütün terlik ve ayakkabılarında kullanılan malzemeyi değiştireceğini duyurdu.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrokarbonlar ve palm yağı ile kağıt atıklarından oluşan ecolibrium adı verilen biyo bazlı bir materyal kullanacak.

Ürünlerini orijinal materyalden üretmek atmosfere karbondioksit salımı nedeniyle iklim krizine katkıda bulunuyordu.

Yeni Crocs’ların genelde çevre dostu ürünlerde uygulandığı gibi daha pahalıya satılmayacağı belirtildi.