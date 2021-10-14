Covid-19 tedavisi gören çiftin 12 köpeği öldürüldü

Vietnam’da, Covid-19’a yakalanan bir çiftin 12 köpeği ‘Virüsü bulaştırabilir’ diye öldürüldü. Uzmanlar, virüsün hayvandan insana bulaştığına dair bilimsel bir kanıt olmadığının bir kez daha altını çizdi.

Fotoğraf: Pham Minh Hung

Vaka sayılarının arttığı son günlerde çok sayıda Vietnamlı büyük kentlerden ayrıldı. Pham Minh Hung (49) ve Nguyen Thi Chi Em (35) de Long An bölgesinden motosikletle ayrılarak akrabalarının yanına gitti.

280 kilometre mesafedeki, vaka sayısının çok yüksek olmadığı Khanh Hung’a giderken üç akrabaları ve köpekleri de onlara eşlik etti. 8 Ekim’de yola çıkan çift ve akrabaları kurallar gereği Khanh Hung’a vardığında teste tabi tutuldu. Sonuç pozitif çıkınca onlar hastanede tedaviye alındı, köpekler de karantina merkezine gönderildi.

Hastanede, 12 köpeğin Vietnamlı yetkililer tarafından kendilerine haber bile verilmeden öldürüldüğünü öğrenen çiftin dünya başına yıkıldı. Pham Minh Hung, “Ben ve eşim o kadar çok ağladık ki uyuyamadık. Olanlara inamadık. Yavrularımızı kurtarmak için hiçbir şey yapamadık” dedi. Çift, ‘bu işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını’ söyledi.

Yolculuk sırasında sosyal medya paylaşımları yapan çift yaşananları TikTok’taki takipçileriyle paylaştı. Köpeklerin öldürülmesine tepki yağdı.

Köpeklerin nasıl öldürüldüğü netlik kazanmadı. Yerel yönetimden bir yetkili, “Hastalığın yayılmasının kontrolü öncelik olmalı. Hayvanların öldürülmesi gerekli bir önlemdi” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu bu kararın ‘vahşice’ ve ‘üzücü’ olduğunu ifade ederek tepkilerini dile getirirken, ‘Four Paws’ (Dört Pati) adlı hayvan derneğinden oyuncu Hongh Anh, uygulamanın ‘barbarca’ olduğunu söyledi.

ABD’deki, City of Hope Ulusal Tıp Merkezi’nde görevli bilim insanı Dr. Nguyen Hong Vu ise kararı ‘etik dışı ve saçma’ diye niteledi ve sahiplerine virüs bulaştığında hayvanlarının öldürülmesini öngören bir tavsiye kararı olmadığının altını çizdi.

Nguyen, “Kedi ve köpeklerin insanlara corona virüsü bulaştırdığına dair bilimsel kanıt yok” diyerek uygulamanın utanç verici olduğunu vurguladı.