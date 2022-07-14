Covid-19 sebebiyle çocuk aşılama oranında son 30 yılın en büyük düşüşü kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 salgınının küresel sağlık sistemine olumsuz etkilerinden dolayı çocuk aşılama oranının son 30 yıldaki en büyük düşüşü kaydettiğini açıkladı

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DSÖ ve UNICEF’in ortak açıklamasında, çocuklar için en önemli bağışıklık araçlarından difteri, tetanos ve boğmaca (DTP) aşılarının uygulanma oranının 2019’dan 2021’e kadar yüzde 5 azaldığı, sadece 2021’de 25 milyon çocuğun birinci veya ikinci doz DTP aşısını olamadığı yazıldı.

Covid-19’dan sonra HPV virüsüne karşı küresel aşılamaların yüzde 15’e yakın düştüğü ve bu eksikliğin kız çocuklarının sağlık riskini artırdığı kaydedildi. (Diken notu: Türkiye’de aşı sigorta kapsamında değil, ücretli. Üç doz olunan aşının maliyetiyse 2 bin 979 TL. Birçok kadın aşıyı olmak istese de maddi imkansızlık nedeniyle ulaşamıyor.)

Çocuk aşılamalarında en büyük azalmanın ise kızamıkta görüldüğü, 2021’de kızamık aşılama oranının yüzde 81 düşerek 2008’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Geçen yıl 24,7 milyon çocuğun kızamık aşısı olmamdığı ve bu rakamın 2019’dakinden 5,3 milyon daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu rakamlarla son 30 yılda çocuk aşılamalarındaki en büyük gerilemenin kaydedildiği vurgulandı.

‘İki mücadeleyi de sürdürmek mümkün‘

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF Direktörü Catherine Russell, aşılamalardaki bu azalmanın çocuk sağlığı için alarm verici olduğunu vurgulayarak, “Bir kuşak boyunca çocuk aşılamalarındaki en büyük gerilemeye şahitlik ediyoruz. Gerekli aşılarını yaptıramayan milyonlarca çocuk için bağışıklık telafisi yapmak zorundayız” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Covid-19’la mücadelenin, kızamık ve zatürre gibi ölümcül hastalıklara karşı mücadeleyle beraber yürütülmesi gerektiğini söyledi: “Bu iki seçenek arasında bir seçim olmamalıdır. İki mücadeleyi de sürdürmek mümkündür.”