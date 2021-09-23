Covid-19 hastası üniversiteli minibüste yakalandı

Kırıkkale’de durdurulan yolcu minibüsünde HES kodu sorgulamasında Covid-19’lu çıkan üniversite öğrencisi Şakir Ünalkaç 4 bin 50 TL ceza kesilip karantinaya alındı.
Ekipler kent girişinde araçları durdurarak denetim yaptı. Ankara’dan Kırıkkale’ye giden yolcu minibüsü de durdurularak yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.
22 yaşındaki Ünalkaç’ın, HES kodu sorgulamasında riskli grupta olduğu, Covid-19 testi pozitif çıkınca evde karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ancak karantinayı ihlal ettiği tespit edildi.
Ev tutmak için Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine gittiğini söyleyen Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Ünalkaç’ın taşıyan minibüsün ait olduğu firmaya da riskli yolcu taşıdığı için 4 bin 50 TL para cezası kesildi.