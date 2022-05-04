Çorum’da eşini öldürmeye çalışırken yakalanan adam tutuklandı

Çorum’da eşini öldürmeye çalışırken eve gelen polislerce yakalanan adam tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Eda Ö. (31) ve Nusret Ö. (34) arasında tartışma çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.
Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nusret Ö.’yü Eda Ö.’yü eşarpla boğmaya çalışırken yakaladı.
Eda Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Nusret Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eda Ö.’nün yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi var.