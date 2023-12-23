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Yaramazlara biraz batar!

Çorum’da bir kişi sahte içkiden öldü

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçki fiyatlarındaki fahiş artışlar insanları sahte içkiye yönlendirmiş ve bu nedenle son yıllarda çok sayıda kişi ölmüştü.


AA’nın haberine göre Mimar Sinan’daki evinde 20 Aralık’ta yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Yakup Doğan (67) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Akşam Postası / 23 Aralık 2023

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