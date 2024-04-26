Cortellesi, Barbie filminin rekorunu elinden aldı

Oyuncu-yönetmen Paola Cortellesi, Barbie filmiyle sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen Greta Gerwig’in rekorunu elinden aldı.

İtalyan oyuncu, yazar ve yönetmen Paola Cortellesi’nin kadına karşı şiddete dikkat çeken filmi C’è Ancora Domani (Hala Umut Var) geçen yıl gişe başarısıyla İtalya’da 2023’ün en çok izlenen filmleri Oppenheimer ve Barbie’yi geride bıraktı. Cortellesi sinemalarda geçen ay 40 milyon dolarlık bilet satışıyla rekor kırmış, Barbie filmiyle sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen Greta Gerwig’in tahtını da elinden almıştı. Film şimdi de Avrupa’da vizyona giriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre filmin başarısının en önemli nedenlerinden biri de Cortellesi taarfından canlandırılan filmin başkarakteri Dalia’nın kocası tarafından cinsel ve duygusal tacize uğraması.

Filmde Cortellesi, İtalya’da kadınların ilk kez oy kullanma hakkına sahip olduğu 1946 yılında, yoksulluk içinde yaşayan bir ev kadını ve anneyi canlandırıyor. Hikaye İtalyan izleyicide kadınların güvenliğine ilişkin günümüzün kaygılarını da yansıtıyor.

Güncel istatistiklere göre İtalya’da 2023’te 120 kadın öldürüldü. Bu kadınların yüzde 50’den fazlasının partnerleri ya da eski partnerleri tarafından, dörtte birininse çocukları (yüzde 89’u erkek çocuğu) tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

İtalya’da kadın cinayetleri konusu Kasım 2023’te, filmin gösterime girmesinden birkaç hafta sonra patlak verdi.

Kadın cinayetlerinin İtalya’da çok güncel bir konu olduğunu söyleyen Cortellesi, filmin binlerce yıldır devam ettiğini savunduğu kültürel bir zihniyeti deşifre etmeye çalıştığını söylüyor.

Cortellesi, kadına yönelik şiddet temasının yıllardır senaryolarının yanı sıra oyunculuğunun da bir parçası olduğunu ama bunu bizzat yaşamadığını paylaşıyor.

Yönetmen bu filmi ‘nelerin değiştiğini ve nelerin aynı kaldığını karşılaştırmak için yaptığını’ söylüyor.

Cortellesi aynı zamanda İtalya’daki izleyici kitlesinin yüzde 45’inin erkek olduğunu belirtiyor ve bunu büyük bir mutluluk olarak nitelendiriyor.

Yönetmen Cortellesi ‘toplumda değişmeyen şeyin sevgiyi çarpıtan ve onu sahiplenme eylemine dönüştüren zihniyet’ olduğunu aktarıyor. Çözümün ise eğitim sistemi olduğuna işaret ediyor.

Paola Cortellesi, “Bu asla İtalyan erkeklere karşı bir film değil, paylaşmaya ve hayatta aynı yolda birlikte yürümeye bir davet. Erkekleri filmi izlemekten soğutmak ve onları suçlayan bir parmakla işaret ettiğimi düşünmelerini istemedim” dedi.