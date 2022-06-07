Çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya’da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğünü gösteren görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Ticaret il müdürlüğünün inceleme başlattığını söyledi.

Görsel: Twitter

Hükümetin ‘dar gelirliler hariç üretici firmalar ve ihracatçıların kar etmesi için’ uygulamaya soktuğu ekonomi politikası çiftçileri derinden etkiliyor. Üretimde kullanılan temel maddelerin fiyatlarındaki fahiş artışlar üreticilerin umutlarını yok ediyor. Artan maliyetler ve ürünün para etmemesi nedeniyle çiftçi alandan çekiliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmak için dolaştığını söyleyen bir kişi, çöp döküm tesisine dökülen sebzeleri görüntülemişti. Video, sosyal medyada gündem olmuştu.

Muş, Twitter’dan şunları yazdı: “Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır.”