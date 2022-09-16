Contemporary İstanbul başlıyor: 22 ülke, 193 galeri, 558 sanatçı, 1476 eser

Çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden Contemporary İstanbul 17 – 22 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen etkinliğin ev sahibi Haliç’teki Tersane İstanbul.

Richard Bartle’nin ‘Bosphorus Bridge’ (solda) Leo Ferdinando Demetz ‘Discovering the clown in me’ ve Gaspar Martinez’in ‘Lavapies’ eserleri

Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, 17-19 Eylül tarihleri arasında VIP önizleme, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise genel ziyarete açık olacak.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri Tersane İstanbul’un tarihi mimarisinde koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşacak. 22 ülkeden toplam 193 galerinin katılacağı fuarda 558 sanatçının 1476 eseri olacak.

Tersane İstanbul

Fuarın 17’nci yaşının dikkat çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile ‘The Yard’ sergisi, ‘CI Dialogues by CIF’, ileri dönüşüm temasıyla ‘Contemporary Istanbul Vakfı – Artist in Residence Programı’ ve ‘Jeff Koons’un BMW işbirliğiyle hayata geçirdiği araba tasarımı’ yer alıyor.

Heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde bu yıl 22 sanatçının 31 farklı eseri Tersane İstanbul’a yayılıyor.

CI Dialogues

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilen CI Dialogues programı bu yıl Contemporary Istanbul’un 2015-2016 yıllarında Sanat Direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile birlikte kurgulandı. Konuşma programında ‘Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları’ konulu galeri ve müze yöneticileri ile gerçekleşecek iki ayrı panel yer alacak.

Artist in Residence: 27 tonluk hurdadan eserler

Contemporary Istanbul Vakfı Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı) programında bir araya gelen farklı dallardan beş sanatçı, seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü. İstanbul Maslak’ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla mayıs ayında hurdalarla çalışılmaya başlandı. Sanatçıların pratiklerinden öne çıkan eserlerden oluşan seçki Tersane İstanbul’da sergilenecek.

Jeff Koons’un BMW’si

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin partnerliğinde Contemporary Istanbul bu yıl dünyaca ünlü Amerikalı heykeltraş ve ressam Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i ev sahipliği yapıyor.