Çömez: Elimde katledilmiş çocukların dünya kadar belgesi var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ‘yenidoğan çetesi davası’na müdahil olma talebinde bulundu: “Elimde dünya kadar katledilmiş çocukların belgesi var.”

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ANKA‘nın aktardığına göre davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesi önünde konuşan Çömez’in açıklamaları şöyle:

‘2016’da Davutoğlu’nun eşi Sare hanım ve bir doktor arkadaşım ihbar alıyor’

* “2016’da sayın Davutoğlu’nun eşi Sare hanım, tanıdığım bir doktor arkadaşım ihbar alıyor. Kendisine “Bazı hastanelerde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Hastanesi’nde çeteler var ve bu çetelerin özel hastanelerde uzantıları var, devleti soyuyorlar” diyorlar. Sare hanım zamanın başbakanı Davutoğlu’na bu konuyla ilgili bilgi veriyor. Davutoğlu da gereğini yapıyor ve bununla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.

‘Bir el devreye giriyor ve bu rapor kapatılıyor’

* Soruşturma başlatıldıktan sonra son derece vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Evet bu hastanelerde çeteleşme vardır, bunların özel hastanelerde uzantıları vardır, evet SGK soyuluyor. Rapor elimde ve bu raporu Türkiye’ye ilk defa ben duyurdum. Rapor açıkça şunu söylüyor; SGK soyuluyor, devlet soyuluyor, bebekler yanlış tedavi ediliyor. Ve en son şunu söylüyor, bununla ilgili bir soruşturma başlatılsın, mutlaka dava açılsın. İşte burada bir el devreye giriyor ve bu rapor kapatılıyor. Ancak bir şey oluyor.

Sağlık bakanına seslendi: ‘Sana rapor edilmişken niye gereğini yapmadın?’

* Burada Sağlık bakanına açık çağrı yapıyorum. Elimde raporu yok ama bilgisi var. Bu hastanelerde çalışan 50 doktora ceza veriliyor. O dönemde il sağlık müdürü (İstanbul) kim? Bugünkü sağlık bakanı. Birkaç kere sordum cevap alamadım. Bir daha sizin huzurunuzda sormak istiyorum. Sayın bakan, sen İstanbul il sağlık müdürüyken, bu ihbar sana yapılmışken, bu teftiş raporu senin önüne konmuşken ve açıkça çeteler bu soygun düzeni, çocukların katledilmesi sana rapor edilmişken niye gereğini yapmadın? Niye bu dosyanın örtülmesine göz yumdun? Haberin mi yoktu, yoksa birilerinden korktun mu? Yoksa işin arkasında başka bir şey mi var?

‘Soru önergesine bir tek satır cevap vermedi’

* Sorumluluk sahipleri hesap verirler. Millet hesap sorar. Millet kendi adına hesap soracak vekilleriyle hesap sorar. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. 2024 Mayıs ayı, bir soru önergesi verdim Sağlık Bakanı’na. Dedim ki, bakın bu hastanelerde çocuklar öldürülüyor, hastanenin adını verdim, Reyap dedim. Dedim ki SGK soyuluyor, çocuklar öldürülüyor, Allah aşkına nedir bu iş üstüne gidelim. Benim şu aziz millet adına sormuş olduğum bu soru önergesine bir tek satır cevap vermedi. Anayasa “Milletvekilinin sorduğu soru önergesine iki haftada cevap vermek zorundasın” diyor. Umurunda değil, cevap vermedi.

‘Beni bu davaya müdahil olarak kabul edin, belgeleri size vereyim’

* Bütün Türkiye’ye feryat ediyorum, isyan ediyorum, haykırıyorum ve yalvarıyorum, kayıtsız kalmayın. Çünkü elimde dünya kadar katledilmiş çocukların belgesi var. Daha nasıl söyleyeyim… Diyorum ki TBMM’de beni bu davaya müdahil olarak kabul edin, belgeleri size vereyim. Bugün buraya geldim ve müracaatta bulunduk. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Lütfen müdahil olmamıza izin verin.”