Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl ‘çöle döndü’

Van’ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, tamamen kurudu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bağrıaçık köyünde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü’nü andıran göl kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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Flamingo başta olmak üzere birçok kuşun uğrak yeri olan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi üzerine çorak bir alana dönüştü.

Tuz oranının yüksek olması nedeniyle zemini beyaza bürünen göl, drone tarafından görüntülendi.

Bölgede inceleme yapan Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, gölün tamamen kurumasının kent genelinde yaşanan kuraklığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Bu yıl yağmurun yağmaması ve kar suyunun da az olması nedeniyle gölümüz kuruyarak çöle döndü. Önceki yıllarda gölün bazı kısımları kuruyordu ancak bu yıl ilk kez tamamen kurudu. Akgöl, bu yıl ilçe genelinde yaşanan kuraklığın bariz örneklerinden biridir.”