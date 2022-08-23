Çocuklara peruk tasarlayan kuaförden çağrı: Bağış yapmak isteyenlerin saçlarını ücretsiz kesip bana yollayın

Ankara’da başlattığı proje kapsamında yedi yılda çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen 250 kız çocuğuna ücretsiz peruk tasarlayan kuaför Yasin Kirazlı (29), sıradaki 500 çocuk için meslektaşlarından destek istiyor.

Mekke Alagöz. Fotoğraflar: AA

Bağışçılardan topladığı işlem görmemiş saçları kullanarak ‘gönüllü perukçuluk’ yapan Kirazlı, aileleri aracılığıyla sosyal medyadan kendisine ulaşan hasta çocukların hayaline kavuşmasını sağlıyor.

Şehir şehir gezerek 250 çocuğa peruk hediye eden Kirazlı son olarak Adana’daki ailelere misafir oldu. Kanser hastası iki kız çocuğuna peruklarını hediye etti, diledikleri gibi keserek şekillendirdi.

İzin günlerinde şehir şehir dolaşıyor

AA’ya konuşan Kirazlı, kanser nedeniyle saçını kestiren müşterisinden etkilendiği için peruk tasarlamaya başladığını, Türkiye’de saçı olmayan çocuk kalmasın diye elinden geleni yaptığını, kendisine ulaşan her kız çocuğunun isteğini karşılamaya çalıştığını anlattı:

“Sağ olsunlar bana bağış yoluyla saç yollayanlar oluyor. Yetmediği yerde kendi bütçemle saç alıyorum, talepte bulunan çocukları cevapsız bırakmıyorum. Sırada çok çocuk olduğu için bekleme süresi 3-5 ayı bulabiliyor. Onların heveslendiğini, saçlarına hemen kavuşmak istediğini biliyorum. Önceden haftada bir gün izin yapıyordum ama şu anda izin günlerimi şehirlerde gezerek geçiriyorum. Günübirlik gidiyorum, orada kalmadan tekrar dönüyorum. Gittiğim yer neresi olursa olsun ertesi gün sabah işime dönmek zorundayım.”

Daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için meslektaşlarından ve saçını kestirdikten sonra bağışlamak isteyenlerden destek beklediğini aktaran Kirazlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizden geldiği kadar daha çok çocuğa ulaşmamıza vesile olurlar. Haftada bir çocuğa değil de beş çocuğa birden gideriz. Bana Türkiye’nin her yerinden saç bağışlamak isteyen insanlar var. Birçok kişinin maddi durumu olmadığının farkındayım. Meslektaşlarımdan ricam, bağışta bulunacak kişilerin saçlarını ücretsiz keserek bana kargoyla göndermeleri. ”

Peruk sayesinde kaybettiği saçına kavuşan kemik kanseri hastası 14 yaşındaki Mekke Alagöz iki yıldır tedavi gördüğünü belirterek, “İlk hasta olduğumda bir daha saçım olmayacak sandım. Yasin ağabeyden uzun saç istemiştim. Boyu tam istediğim gibi olmuş. İnşallah kendi saçlarım da gelecek” dedi. Kendisi gibi hasta olanlara Yasin ağabeylerine ulaşmalarını tavsiye etti.

‘Saçını tekrar örebileceğim’

Annesi Özlem Alagöz de kızının saçındaki işlemin tamamlanmasını heyecanla beklediğini vurgulayarak duygularını dile getirdi: “Biz odanın dışında beklerken Yasin Bey kızımın saçını yaptı. Mekke’yi beyaz elbise içinde simsiyah saçlarla görünce kalbim titredi. Kızımın saçını hiç açık bırakmazdım hep örerdim. Yine kızımın saçını örebileceğim.”

Kirazlı’nın hayalini gerçekleştirdiği altı yaşındaki lösemi hastası Emine Can da kaybettiği kıvırcık saçının yerine istediği düz saçını çok beğendi.

Annesi Şadiye Can, kızının ilk başta peruk kullanmak istemediğini ancak, ”Kızım sana çok yakışacak, dışarı çıktığında çok rahat edeceksin” diyerek ikna ettiklerini söyledi. Sağlığına kavuşup kendi saçının yeniden çıktığını görmeyi hayal ettiğini söyleyerek Kirazlı’ya teşekkür etti.