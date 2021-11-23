Çocukken ailesinden koparılan altı Grönlandlı Danimarka’dan tazminat istiyor

Çocukken ailesinden alınıp sosyal deney için Danimarka’ya götürülen altı Grönlandlı tazminat talep ediyor.

Grönland. Fotoğraf: Reuters

Mayıs 1951’de, ‘Grönland’ı modernize etme ve yeni tip Grönlandlı oluşturma’yı kararlaştıran Danimarka hükümeti 22 çocuğu ailelerinden almıştı. Çocuklar, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın başkenti Nuuk’tan gemiyle Danimarka’ya götürülmüştü. Tekrar Grönland’a yolandıklarında ise bir yetimhaneye yeleştirilmişler, çoğu bir daha ailelerini görmemişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçen yıl aralık ayında ‘daha bir yaşam için’ ülke topraklarına götürülen 22 çocuktan özür dilemişti.

22 çocuktan hayatta ve bugün 70’li yaşlarda olan altısı Danimarka devletinden tazminat talep etmek üzere dava açma kararı aldıklarını açıkladı. Avukatları, müvekillerinin 250 bin Danimarka kronu (484 bin lira) talep ettiğini söyledi. Danimarkalı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Helene Thiesen. Fotoğraf: BBC

O çocuklardan biri Helene Thiesen 2015’te yaşadıklarını BBC’ye anlatmıştı. Babası öldükten sonra annesinin üç çocuğuyla yalnız kaldığını ve altı yaşındayken onu Danimarklı yetkililere teslim ettiğinde, “Danimarka cennet gibi bir yer, üzülmene gerek yok” dediğini anlatmıştı. Danimarka’ya ulaştıktan sonra akrabalarla iletişimin kesildiğini, çocuk yurtlarına yerleştirildiklerini, annesiyle bir daha hiç haberleşmediğini söylemişti.