Çocuk Kitaplığı / Yoldayım! Arkadaşım Banjo: Aile ilişkileri

AYNUR KOLBAY

“Çok pahalı bir kabusun içinde yaşıyorum…”

Cary Fagan, ülkemizde ‘Şapkada Eriyen Bay Karp’, ‘Dünyanın En Komik Adamı’ ya da ‘Aslan Firarda’ gibi kitaplarıyla tanıdığımız, içten ve esprili anlatımıyla dikkat çeken bir çocuk kitabı yazarı. Şimdi de kendi çocukluk deneyimlerinden de esinlenerek yazdığı ‘Yol Arkadaşım Banjo’ kitabıyla karşımızda.

Maddi imkânları yeterli olmayan çocukların isteklerinin peşinden gitmesine, bu yolda yılmamalarına ve başarıya ulaşmalarına dair yazılmış yüzlerce kitap, çekilmiş onlarca film vardır herhalde. Ancak bizim karşımızda her türlü maddi imkâna sahip çocukların da bazen parayla ya da sadece istemekle ulaşamayacakları şeylerin de olabileceğini kanıtlayan bir karakter var: Jeremiah.

“Jeremiah istediği her şeye sahipti. Çok şanslı bir çocuktu ve anne babası da bunu ona her gün hatırlatıyordu.”

Jeremiah, ailesinin kendisine sağladığı sonsuz imkânlar ve fırsatlar dünyasında hiçbir şeyden şikâyet etmeye hakkı olmadığına inanıyor. ‘İyi yetişmiş insan’ olabilmek uğruna yerine getirilmesi gerekenler Jeremiah’ı oldukça geriyor. Kendisi için dayatılan kursları, dersleri, davranışları içinden reddetmek gelse bile sonunda hep kabullenerek ailesini hayal kırıklığına uğratmamaya çalışıyor. Müziği sevmesine rağmen sadece klasik müzik dinlemek zorunda bırakıldığı ve yeteneği olmadığını düşündüğü halde öğrenmek için zorlandığı piyano dersleri ise Jeremiah’ın en büyük kabuslarından.

Günün birinde en yakın arkadaşıyla okula giderken, yol üstündeki terk edilmiş bir çiftlik evinin bahçesinde, bir adamın büyüleyici bir müzik aleti çaldığına şahit oluyor. Daha önceden duyduğu hiçbir sese benzemeyen, dinlemekten kendini alıkoyamadığı banjo isimli alet, Jeremiah’ı öyle etkiliyor ki, hayatını değiştirecek adımların temelleri de böylelikle atılmış oluyor.

Afrika kökenli, ABD’de ilk olarak köleler tarafından çalınan banjo almak istemesi ailesi tarafından iyi bir yaşam için didindikleri her şeyi çöpe atmak olarak algılanıyor. Çünkü onlar daha sofistike, ustalık isteyen klasik müziği çocuklarına layık görüyorlar. Ailesiyle arasındaki bu sürtüşme Jeremiah’ın hayatını kökten değiştirecek kararlar almasına vesile oluyor ve kendi kendine, ailesinden gizli bir şekilde kendi banjo’sunu yapmaya ve kendi kendine çalmayı öğrenmeye karar veriyor.

Ailelerin kendi isteklerini çocuklarına dayatmalarının ne gibi sonuçlar doğurabileceğine ve hayallerin peşinden gitmenin, inandıkların doğrultusunda savaşmanın insana büyük mutluluklar getireceğine, hatta asıl başarının bu olduğuna dair güzel ayrıntılara temas eden kitap, 9 yaş ve üstü tüm okuyucular için uygun. Çabalamak, yılmamak, aile ilişkileri, akran zorbalığı, dostluk ve müziğin gücü üzerine çok sade ve etkileyici bir hikâye anlatan kitabın çevirmenliğini Sumru Ağıryürüyen üstlenirken, bölüm başlarına yerleştirilmiş tadımlık çizimler Selçuk Demirel’e ait.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Cary Fagan

Çizer adı: Selçuk Demirel

Sayfa sayısı: 96 sayfa

Yayınevi: Tudem Yayınları