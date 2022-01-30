Çocuk Kitaplığı/ Vrakipom: Farklılıklara bakış açısı

AYNUR KOLBAY

Dünya üzerinde çeşit çeşit insan yaşıyor. Kimi kendini ‘farklı’ hissederken kimi kendini oldukça ‘normal’ görebiliyor. Kimileri de var ki sürekli birilerini yargılıyor. İşte bu keşmekeşin içinde farklılıklarla ve bu farklılıkları birer güzellik olarak görmekle ilgili harika bir kitap çıktı Meav Yayıncılık’tan; ‘Vrakipom.’

Vrakipom, sıradan bir tavşan olarak doğması beklenen ama doğduğunda ne uzun beyaz kulaklara ne yuvarlak bir kuyruğa ne de bir buruna sahip olmayan sıra dışı bir tavşan olarak dünyaya geliyor. Büyürken kardeşlerinin ve anne babasının kendisinden bir hayli farklı olması onun için bir sorun teşkil etmiyor çünkü ailesi onu olduğu haliyle kabul edip seviyor, babası diğer kardeşleri ile nasıl ilgileniyorsa onunla da aynı şekilde ilgileniyor.

Gelgelelim ne zaman dışarı çıksalar, meraklı bakışlar, manidar sorular ve yargılayan gözler Vrakipom ve ailesinin üzerinde oluyor. Vrakipom’un okula başlamasıyla birlikte ise asıl sorunlar da beraberinde geliveriyor.

Ağzından sadece tek kelime çıkarabilen, diğer arkadaşlarından farklı tepkiler veren bu garip tavşan bir süre sonra tüm arkadaşlarının dalga konusu oluyor. Bu acayip tavşan, ormanın en şapşalı, en garibi, en tuhafı; tüm ‘en’lerin sahibi olmaya başlıyor. Ve aslında kendi halinden memnun olan Vrakipom da tüm bu tepkilerle üzülmeye, dertlenmeye ve diğerleri gibi olmaya imrenmeye doğru itiliyor.

“Bir tavşan için farklı bir yüzü olduğu doğruydu. Ama Vrakipom yüzünü seviyordu ve diğerlerinin kahkahalarla gülmesine üzülüyordu. Çünkü birlikte gülseler de aslında kendisine güldüklerini anlıyordu.”

Ve ‘normalleştirme’ sistemi çarklarını döndürerek Vrakipom’u da mutsuz etmeye ve onu da herkes gibi olmak istemeye doğru sürüklüyor. Anne babası çocuklarının durumundan endişelenerek farklı yöntemlerle ona yardımcı olmaya ve isteğini yerine getirmeye çalışsalar da çabaları bir sonuç vermiyor. Neyse ki günün birinde Vrakipom kendi çözümünü kendi içinde buluyor ve mutluluğun formülünü keşfediyor: Kendi gibi olmak.

Farklılıklara, dışlanmalara, akran zorbalığına ve koşulsuz sevgiye çok güzel bir açıdan yaklaşan ender kitaplardan biri Vrakipom. Çocuklara ve hatta büyüklere de kendileri de dahil olmak üzere tüm insanları oldukları haliyle kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu ve bunun insanı mutluluğa götüren önemli faktörlerden biri olabileceğini anlatabilmek adına çok doğru bir bakış açısı getiriyor.

Stéphane Servant’a ait naif hikâye, Simone Rea’nın müthiş ayrıntılarla süslenmiş tamamlayıcı nitelikteki çizimleri ile şahane bir esere dönüşüyor. Kitap, 4 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar…

Yazar adı: Stéphane Servant

Çizer adı: Simone Rea

Sayfa sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Meav Yayıncılık