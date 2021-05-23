Çocuk Kitaplığı / Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri: Kalp kırıklığına sıcak çareler

AYNUR KOLBAY HÜLYA

“Kalbi kırılan kişinin yeni bir kalp aramasına gerek yoktu. Sadece zamana bırakmayı öğrenmeliydi. Geçecekti.”

Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da bu duygu çocuklarda sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.

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Çınar Yayınları tarafından yayınlanan ‘Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri’ isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde.

Kalp kırmak icat edildiğinden beri Tutkal Hanım’ın ailesi Kırık Kalpler Oteli’ni işletiyor. Kitap da Tutkal Hanım’ın bir aile geleneği olarak zevkle devraldığı görevi gereğince, o gün gelecek kalbi kırık misafiri için hazırlıklarını anlatıyor.

Bir hayal edin, kalbiniz kırık, üzgünsünüz, nasıl düzeleceğinizi bilmiyorsunuz ve adı Kırık Kalpler Oteli olan bir yere rezervasyonunuz var. Otele vardığınızda karışınızda her şeyiyle size sonsuz bir şefkat vadeden bir kadın ve giriş kapısının üstünde ‘Geçecek‘ yazısını buluyorsunuz. Ve içerde her şey kalp kırıklıklarını gidermeniz için özel olarak düşünülmüş ayrıntılarla dolu.

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Sizin için hazırlanmış huzur dolu bir oda, soğumuş kalpleri ısıtmak için hazırlanan Kırık Kalpler Menüsü ve odanın duvarlarından bahçeye kadar en ince ayrıntısına kadar kalbinizi iyileştirmek için düşünülmüş detaylarla nasıl iyi olmazsınız ki? Tutkal Hanım’ın misafir için yaptığı her hazırlık aslında hepimize kalbimizdeki sıkıntıları ve kırıklıkları biraz olsun giderebilmek için yol gösterici öneriler olarak da görülebilir.

“Aslında insan dertlerini kendi kendine kaynatıp fokurdatır. Bazen ateşin altını kısmak gerekir.”

Kitap boyunca beklenen kalbi kırık müşteri ile hiç karşılaşmıyoruz, onu hiç görmüyoruz, hikayesini bilmiyoruz. Sadece onun için yapılan hazırlıklara şahit oluyoruz. Bu bile insanın içini huzurla kaplamaya yetiyor. Kalp kırıklığını o kadar naif, o kadar yumuşak ve duygusal anlatıyor ki etkilenmemek elde değil. Hatta bazı bölümlerde ‘keşke gerçekten böyle bir otel olsa da gitsek‘ diye özenmedim dersem yalan olur.

Kalp kırıklığına yüklediğimiz anlamları ve tecrübeleri göz önünde bulundurarak yetişkinler için de kitabın oldukça dokunaklı ve etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar içinse, kalp kırıklığına iyi gelebilecek sıcak çareleri öğrenmek için iyi bir fırsat. Aslına bakılırsa insan her kalbi kırıldığında bu kitabı alıp tekrar tekrar okusa, resimlerindeki sıcaklıkla ve yumuşaklıkla sarıp sarmalansa zaten büyük ölçüde iyi hissetmeye başlar diye düşünüyorum.

Bir de kitabın sonunda Tutkal Hanım’dan okurlarına iki küçük sürpriz var; kalbimiz kırıldığında söylenebilecek sihirli cümleler ve yalnız kalpleri eşleriyle buluşturma oyunu.

Duyguların rahat bırakılıp yaşanması gerekliliğine çok farklı bir yerden ve sıcacık bir bakış açısıyla yaklaşan yazar Nur Tunay’a, en az hikâye kadar etkileyici resimlerle Ceylan Aran eşlik etmiş. Birlikte harika bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim.

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: Nur Tunay

Çizer Adı: Ceylan Aran

Sayfa sayısı: 40 sayfa

Yayınevi: Çınar Yayınları