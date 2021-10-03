Çocuk Kitaplığı / Sindirella Özgürlük Kedisi: Özgürleşme

AYNUR KOLBAY

“Bu kitap aynı zamanda çok çalıştırılan, değersiz görülen; kendini yalnız hisseden çocuklar için. Bir gün kendi hikâyelerini yazmaları ve bunu sevgi ve özgürlük ile yapmaları umuduyla.”

Masallar, hepimizin çocukluğunda önemli bir yer edinen, belki de hayata bakışımızı ve hayattan beklentilerimizi belli bir derecede bile olsa etkileme gücüne sahip unsurlardan biri. Günümüz dünyasından baktığımızda klasikleşmiş peri masallarının özellikle toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir felaket olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Tek gayeleri evlenmek olan ve başka bir uğraşları olmayan genç kızlar, kötü kalpli üvey anneler ya da cadılar, kahraman rolleri ile gelip bir kızla evlenerek onu kurtaran prensler, bu tarz masalların olmazsa olmazı.

Neyse ki çağın gerekliliklerine ve gelişmelerine uygun olarak masallar tekrar uyarlanmaya ve içlerindeki belli ayrıntılar biraz daha modernleştirilmeye başladı. Dünya üzerinde 350’den fazla uyarlamaya sahip olan ve hâlâ farklı uyarlamalarının basılmaya devam ettiği Sindirella masalı da bunlardan biri. Dinozor Çocuk’tan çıkan ve usta yazar Rebeca Solnit’in kaleme aldığı ‘Sindirella Özgürlük Kedisi‘ kitabı ise bu klasik masala getirilmiş en iyi yorumlardan diyebilirim.

Alışageldiğimiz Sindirella masalı gibi başlayan kitap, bildiğimiz şekilde ilerlerken, hem anlatım dili hem de eklenen ufak ve modern ayrıntılarla okuyucuyu klasikleşmiş ve masalları klişeleştiren kabulleri sorgulamaya ve derinlemesine düşünmeye teşvik ediyor. Böylece masal sadece balkabağının at arabasına ya da farelerin atlara dönüştüğü bir masal değil, insanların, hatta hayvanların da kendi isteklerini sorguladığı, kendi iç dönüşümlerini yaşadıkları bir forma bürünüyor. Ana amaç, prensin bir kızı seçip evlenmesinden ya da prensin seçeceği kız olmaya çalışmaktan öteye geçiyor. Sadece Külkedisi’nin değil kahramanların hepsinin kendi kurtuluş hikâyelerini kendilerinin oluşturduğu bir masala evriliyor. Çocuk kitaplarında ya da filmlerinde dayatılan katıksız ‘iyi’ ve ‘kötü’ kavramlarını da insanların seçimleri ya da seçme hakkı bulamamaları üzerinden çok farklı bir boyutta ele alıyor.

‘Yeni nesil’ diye tabir ettiğimiz jenerasyon, en azından eski nesillere nazaran, daha sorgulayan, daha korkusuz, ne istediğini daha iyi bilen ve isteklerini gerçekleştirmek için harekete geçen bir nesil. Kitabın gerçek dışı peri masallarından ziyade, medeni ve gerçekçi bir şekilde son bulması ise günümüz çocuklarının bağ kurması açısından daha anlamlı hale geliyor.

Birbirinden güzel ve yaratıcı benzetmelerin yer aldığı, hikâyenin içine yedirilmiş didaktiklikten uzak mesajlar da veren kitap, küçük okurları isteklerinin peşinden gitmeleri konusunda cesaretlendirebilecek, dünyayı değiştirmeye teşvik edecek, başkalarına iyilik yapmanın hiç de zor olmadığını, hatta bunun insana çok büyük mutluluk vereceğini gösterebilecek bir kitap.

Amerikalı yazar ve aktivist Rebeca Solnit’in kaleminden çıkan bu müthiş uyarlama, Arthur Rackham’ın etkileyici silüet çizimleri ile daha da ilgi çekici bir hale geliyor. Yetişkin okurlara farklı bir Sindirella deneyimi yaşatırken, küçük okurları da özgürleşme konusunda düşünmeye sevk eden kitap, 6 yaş ve üstü tüm okuyucular için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Rebeca Solnit

Çizer adı: Arthur Rackham

Sayfa sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Dinozor Çocuk

Kitapta birbirinden güzel ve yaratıcı benzetmeler kullanılıyor:

“Sesi güvercin kanatları ve sütün bardağa dökülüşü gibi tınlayan iyilik perisi”

“Yağmur damlalarına ve gözyaşlarına benzeyen kuş, ağa. Ve krital işlemeli bir balo elbisesine dönüşmüştü.”

“Elbisesi gün batımındaki gökyüzü gibi görünüyordu. Mavi ve gittikçe koyulaşan bir mavi ve ardından yavaşça süzülen soluk renk bulutlar, nerdeyse siyaha çalan bir gökyüzü.”

“Güzellik hakkında bir sürü fikre sahip birçok insan var ve tabii sevgi hakkında da. Ama birini çok sevdiğinizde, o tıpkı sevgi gibi görünür.”