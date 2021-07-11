Çocuk Kitaplığı / Saat Sekizde Gemide: Sorgulamaktan korkmamak

AYNUR KOLBAY

Kuraldışı Çocuk, özellikle çocuk kitapları alanında çok fazla cesaret edilemeyen ya da çekinilen konulara dair kitap yayımlamaktan imtina etmeyen az sayıdaki yayınevlerinden biri. Bu nedenle de bastıkları, yayın hakkını aldıkları kitaplara saygı duyuyor ve elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum.

Çocuk oyunları da dahil olmak üzere, pek çok tiyatro eserinin yazarı ve yönetmeni olan Ulrich Hub’ın imzasını taşıyan ‘Saat Sekizde Gemide’ kitabı da ‘kuraldışı‘ sayılabilecek ve kimilerince çocuklara okutulması sakıncalı bulunabilecek kitaplardan biri.

Kitap, Tanrı’nın varlığına dair güzel bir konuşma ile başlıyor. Üç penguen arkadaş, kendi aralarında çok basit bir dille ve kafayı yormadan Tanrı’nın var olup olmadığını tartışıyorlar. Mümkün mertebe çocuk diline ve düşünme yapısına uygun bir şekilde, aklına gelenin hemencecik söyleniverdiği bu tartışma kısmı, aslında ezbere konuşmak, sorgulamak, sorgulamadan korkmak, soru sorabilmeye cesaret edebilmek gibi pek çok farklı konuyu düşündürmesi açısından da oldukça güzel bir bölüm.

Üç penguen tartışırken birden yanlarına gelen güvercin ile birlikte Nuh Tufanı’nın başlamak üzere olduğunu ve her türden sadece iki hayvanın gemiye alınabileceğini öğreniyorlar. Diğer tüm hayvanlar gibi saat tam sekizde gemide hazır olmaları gereken kahramanlarımız, gemiye iki değil de üç penguen olarak binmenin yollarını aramaya koyuluyorlar.

Kitabın bundan sonrası mizah dolu bir macera öyküsüne dönüyor. Gemiye üç penguen olarak binebilecekler mi yoksa aralarından biri kalacak mı; gemi yolculuğu onları tufandan kurtaracak mı; nasıl bir yolculuk geçirecekler veya Nuh’la tanışabilecekler mi gibi pek çok sorunun eğlence dolu cevabı da okuyuculara kalsın.

İnsanların çocuklarına vermek istediği değerler, inançlar vs farklı tabii ki. Özellikle ciddi meseleleri konu edinen kitaplar, çocuklarla bu konuları konuşmada çok büyük fırsatlar ve kolaylıklar sağlayabiliyor. Buradan yola çıkarak, inanç konusunu cesurca gündeme getiren, ama bunu hiçbir taraf tutmadan, okuyucuya farklı tercihlerin olabileceğini, seçim hakkının da insanın bizzat kendisinde olduğunu gösteren bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarla korkmadan tartışabilmek, sorgulamalarına fırsat verebilmek, fikirlerini saygıyla dinleyebilmek ve tüm bunları eğlenceli ve farklı kavramları da içine alan bir hikâye eşliğinde yapabilmek isterseniz bu kitap birebir diyebilirim.

Kitabın bir diğer güzelliği ise üç penguenin arkadaşlığı üzerinden dostluk, fedakârlık, yardımlaşma gibi kavramları da düşünme fırsatı yaratması. Çocuklara benzer bir durumda kendilerinin nasıl hareket edebileceklerini sorgulatmak, bir tercih yapmalarını istemek, hatta çocuklarla birlikte kendinizi de sorgulamak için çok güzel bir kapı aralıyor.

Aralara serpiştirilmiş ve kitabın mizahını başarılı bir şekilde yansıtan çizimler, Jörg Mühle’ye ait. Kitap, dokuz yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: Ulrich Hub

Çizer Adı: Jörg Mühle

Sayfa Sayısı: 88 sayfa

Yayınevi: Kuraldışı Çocuk