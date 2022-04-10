Çocuk Kitaplığı/Protesto: Çocuklar okula gitmeyi, kuşlar ötmeyi, inekler süt vermeyi bırakırsa…

AYNUR KOLBAY

Gezegenimizin sürdürülebilirliği her geçen gün daha da tehlikeye giriyor. Çevre ve hava kirliliği, insan eliyle yaratılan tahribat, doğal afetlerin bile doğallığını yitirmeye başlaması gibi pek çok dertle mücadele ediliyor tüm dünyada. Konu çocuklara geldiğindeyse daha çok kitaplar, atölyeler, etkinlikler aracılığıyla farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Bu nedenle özellikle son birkaç yıldır çevre temalı kitapların çoğalması umut verici.

Portekizli illüstratör, animatör ve aynı zamanda tasarımcı da olan yazar Eduarda Lima’nın bol ödüllü ‘Protesto’ kitabı, konuyu büyük bir yaratıcılık ve mizahla işliyor. ‘Bir gün hayvanlar protesto yapmaya karar verirse ne olur‘ sorusunu sayfalar boyunca rengârenk detaylarla bezeli çizimler eşliğinde göstermeye çalışıyor.

Her şey bir kuşun şarkı söylemeyi bırakmasıyla başlıyor. Ardından diğer kuşlar da susuyor. Kediler, inekler, goriller, penguenler ve daha pek çok hayvan, insanların onlardan beklediği şeyleri yapmamaya başlıyor. İnekler süt vermeyi kesiyor, filler sirkte gösteriye çıkmayı reddediyor, goriller hayvanat bahçesinde ziyaretçilere sırtlarını dönüp üstlerine bir de muz kabuğu fırlatmaya başlıyor. Hayvanların bu sessiz protestosu tüm dünyada pek çok soruna ve kargaşaya neden oluyor.

Kitap, hayvanların başlattığı bu protestoya çocukların da katılması ve onların da oyun oynamayı bırakıp, okula gitmeyi reddetmesini güzel bir ayrıntı olarak karşımıza çıkarıveriyor. Yazar, sanki bu dünyayı gerçek anlamda yaşamayı hak edenlerin ve bu hakları yetişkinler tarafından ellerinden alınanların hayvanlar ve çocuklar olduğuna vurgu yapmak istiyormuşçasına bu detayı da iliştirivermiş.

Çok az metinle ama çok fazla anlam çıkarılabilecek illüstrasyonlarıyla her sayfada bizzat insanların etkisiyle verilen zararlara naif dokunuşlar yapılıyor. İnsanlığın doymayan nefsi ve bitmek bilmez bencilliğinin hayvanlar ve doğa üzerinde nasıl olumsuz izler bıraktığını bir kez daha ama bu kez çok farklı bir taraftan gösteriyor okuyucuya. Protestoyu başlatan kuşun neden şarkı söylemeyi bıraktığını kitabın sonunda esprili bir ayrıntıyla gözler önüne seren yazar, hem mizah dolu hem de etkileyici bir finalle sonlandırıyor kitabı.

Çocuklarda çevremize, doğaya, sokak hayvanlarına, yeryüzündeki tüm canlılara ve hatta birbirimize saygılı davranmamız gerektiğine dair bilinç uyandırmak için yaratıcı ve akılda kalıcı bir seçim olabilir. Bir gün kuşların ötmediği, kedilerin oyun oynamayı, ineklerin süt vermeyi, tavukların gıdaklamayı bıraktığı bir dünyaya uyanmanın nasıl sonuçları olabileceğini düşünmek, bunun üzerine sohbet etmek için de çok iyi bir fırsat sunuyor.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın Çocuk Seçkisi kapsamında yayımlanan Protesto, dört yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar ve Çizer Adı: Eduarda Lima

Sayfa sayısı: 36

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları