Çocuk Kitaplığı / Panço Kendine İnsan Arıyor: İnsan-hayvan ilişkisi

AYNUR KOLBAY

İnsanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkilerin çoğu insanların hayvanlar üzerindeki gücü ve tahakkümüyle ön plana çıkıyor. Evde bir hayvanın bakımını üstlenmeyi bile ‘sahiplenmek’ olarak nitelememiz, ciddi paralar ödeyerek büyük AVM’lerin vitrinlerinden cins hayvanlar seçip evimize getirmemiz, canımız sıkıldığında sokağa terk edivermemiz, “Çocuğum bir hayvanla büyüsün” diye böbürlenip sonra da onun tüm zorbalıklarına ‘oyun’ adı altında göz yummamız, bu tahakküme verilecek örneklerden sadece birkaçı.

Uçanbalık Yayınları’ndan çıkan ‘Panço Kendine İnsan Arıyor” kitabı, insan-hayvan ilişkisini tersine çeviren, duruma çok eğlenceli ve düşündürücü bir açıdan bakmayı sağlayan sevimli bir hikâye anlatıyor.

Bir insan edinmeye karar veren Panço, karar vermekte bir hayli zorlanmaktadır. Ne de olsa çeşit çeşit insan olması ve bir insan sahiplenmekle başlayacak olan sorumlulukları üstlenmek kolay değildir. Amacı doğrultusunda sokaklarda gezip kendi için uygun olan insanı bulmak üzere çabalar. Hızlı, gürültülü, durgun, tüylü gibi pek çok özellikteki insanı gözden geçirse de yoluna hiçbiri ile devam etmek istemez. Çünkü hiçbiri tam istediği gibi değildir.

Sonunda ilgisini çeken küçük bir kızın peşine düşer. Gürültücü ve azıcık huysuz da olsa Panço onu takip etmeye karar verir ve evine kadar eşlik eder. Şaşırtıcı şeyler yapan bu küçük kızla zaman geçirme fırsatı bulan Panço, tüm garipliklerine rağmen onu sever.

İroni yüklü bu güzel hikâye minik okurlara insan-hayvan ilişkisine bir de hayvanların gözünden bakma fırsatı yarattığı için empati geliştirmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra mükemmel insanı arama ya da hep daha iyisini bulma arzusuna dair de güzel göndermelerde bulunuyor. Buradan yola çıkarak çocuklarla dünya üzerindeki insan çeşitliliği, istekler, seçimler, karar verme gibi konularda güzel sohbet imkânları yaratılabilir.

Kitabın çizimlerini de üstlenen yazar Gabriel Evans, müthiş tonlardaki resimlerle kitabın hikâyesini çok güzel tamamlıyor. 3 yaş ve üzeri için uygun olan kitap, hayvanların hakları üzerine düşünmemiz için güzel bir fırsat.

Keyifli okumalar.

Yazar ve Çizer: Gabriel Evans

Sayfa Sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Uçanbalık Yayınları