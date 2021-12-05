Çocuk Kitaplığı / Oyun Arkadaşım Yeryüzü: Doğayla bağı güçlendirmek

AYNUR KOLBAY

Son iki senedir pandeminin de etkisiyle birlikte iyice evlere, kendi içimize kapandığımız dönemlerden geçtik, geçmeye de devam ediyoruz. Bu dönemler kimimiz için kalabalıklardan uzaklaşıp doğa ile toprak ile orman ile daha haşır neşir olunan zamanlar yaşanmasına neden olurken, kimimiz için de tamamen evlere kapanılan, zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çok çıkılmayan, çıkılsa bile sınırlı sürelere sığdırılmaya çalışılan zamanlar haline geldi.

Bu süreçte en fazla zorluğu, en büyük kısıtlamayı çocukların yaşadığını söylemek yanlış olmaz sanırım. Okullarından, arkadaşlarından, sosyal ortamlarından ayrı kaldıkları yetmezmiş gibi, bir de dışarı çıkamayıp evlerde enerjilerini nasıl atacaklarını şaşırdı pek çok çocuk. Gerek pandemi etkisiyle gerekse de başka zorunluluklar nedeniyle evde çocuklarla zaman geçirme mecburiyeti bulunan yetişkinler için en büyük dert ise, çocukları nasıl oyalayacağını bilememek. Bu konuda yazılmış, çizilmiş, videolaştırılmış yüzlerce, belki binlerce içerik çıktı ve her geçen gün de yenileri ekleniyor. Bunlar tabi ki çok önemli ve yeri geldiğinde hayat kurtarıcı etkinlikler. Bununla birlikte bana kalırsa, bir çocuğa hem enerjisini atması hem kendini iyi hissetmesi hem de sağlıklı bir birey olabilmesi için sunabileceğiniz en güzel fırsat, onu doğayla iç içe ortamlara daha fazla sokmak.

Evinin önünde ufak da olsa bir bahçeye sahip olan, hali hazırda şehirden uzakta, köy ortamında, doğayla iç içe yaşayan ya da son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan orman okullarına katılma imkânı yakalayan çocuklar zaten şanslılar. Geriye kalan ve elindeki yeterli olmayan imkânlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalışanlar ise debelenip duruyor. İşte tam da bu noktada bu dertlere derman olabilecek, rehber niteliğinde bir kitap var; ‘Oyun Arkadaşım Yeryüzü’. İsminden de anlaşıldığı gibi yeryüzünü bir oyun alanı haline getirmek ve bu konuda tüm fırsatları değerlendirmek üzerine bir kitap.

“Beş dakika içinde, çocukları dışarıya çıkarabilir ve dünyalarını olumlu yönde altüst edebilirsiniz. Bu kitap bunu yapmanıza yardımcı olacaktır.”

Çocuklarla birlikte yapılabilecek, dört mevsim için ayrı ayrı oluşturulmuş toplam 52 etkinlik bulunuyor kitapta. Kimi hareketli, kimi keşif dolu, kimi de tamamen doğayı ve kendinizi dinlemeye yönelik dinlendirici etkinlikler. Üstelik illa bir ormana gitmenize de gerek yok! Mekânınız bir balkon, veranda, bahçe, bir oyun alanı ya da yakınınızdaki herhangi bir açık hava mekânı olabilir. Kitabın temel amacı açık havada geçirilecek zamanı değerli ve unutulmaz kılmak!

Kitabın önsözünde de belirtildiği gibi, “ebeveynlerin çocuklarını dışarıya çıkarmak ve onları bütün ‘neden’lere ve ‘gereklilik’lere aşina hale getirme arzusu olsa bile, hayal gücünün kuruyup kaldığı ve sonra yapılacak ilgi çekici şeyler bulmak için çabalanan o anlar illaki yaşanacaktır.” Oyun Arkadaşım Yeryüzü, işte tam da bu noktada imdada yetişerek her mevsimde uygulanabilecek, oldukça basit, bilgilendirici, eğlenceli ve doğaya yakınlaştıran etkinlikler içine sokuveriyor okuyucuları.

Tohum ve gıda politikalarından feminizme, alternatif eğitim yöntemlerinden doğal yapılara kadar çok geniş bir yelpazede şahane kitaplar yayımlayan ve aynı zamanda yerel üreticileri de desteklemeye çalışan bağımsız kitabevi Sinek Sekiz Yayınları’ndan çıkan kitap, çok yakın bir zamanda yeni kapak tasarımı ile tekrar basıldı.

Hem çocukların, hem de onlarla birlikte yetişkinlerin doğa ile bağını güçlendiren, hayal gücünü harekete geçiren ve doğada merak içinde vakit geçirmelerine imkân yaratan kitaptaki etkinlikler 4 yaş ve üstü herkes için uygun!

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Jennifer Ward

Resimleyen: Ayşegül Dost

Sayfa sayısı: 178 sayfa

Yayınevi: Sinek Sekiz