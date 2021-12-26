Çocuk Kitaplığı/Ormanda Seçim Var: demokrasi ve seçimin önemi

AYNUR KOLBAY

Yaşamımız boyunca yaptığımız her seçim, aldığımız her karar kendi hayatımız üzerinde oldukça etkili sonuçlar doğuruyor ve hayatımızı şekillendiriyor. Aynı şekilde sistemsel açıdan yaptığımız seçimler de oldukça etkili; üstelik sadece kendi hayatlarımız açısından değil sisteme dahil diğer tüm insanları da etkileyecek sonuçlar doğurabiliyor.

Ülke gündemini erken seçim konularının işgal ettiği şu günlerde bu duyumlara maruz kalan ama anlam veremeyen çocuklara ülke yönetimi, demokrasi, seçim kampanyası ve nihayetinde de seçimleri anlatabilmek adına yazılmış harika bir kitap çıkarmış Tekir Kitap: Ormanda Seçim Var.

Günün birinde ormandaki hayvanlar, aslanın nehrin akış yönünü değiştirip mağarasının önüne bir havuz yapmasına karşı gelerek sistemi değiştirmeye ve diğer hayvanları düşünmeden, sadece kendi istekleri doğrultusunda hareket eden aslanı krallıktan men etmeye karar veriyorlar. Protestolar, eylemler ve planlar sonunda demokratik bir seçim yapmak konusunda anlaşıyorlar. Böylece maymun, tembel hayvan, yılan ve tabi ki aslanın aday olarak yer aldıkları seçim için ormanda hareketli günler başlıyor.

Hikâyenin bundan sonrasında gerçek yaşamla birebir sayılabilecek bir gerçeklikte hayvanların seçim kampanyasına şahit oluyoruz. Mitingler, seçim vaatleri, konuk olunan açık oturumlar, bastırılan afişler vs. sonunda seçim gerçekleşiyor ve çoğunluğun istediği aday ormanın yeni başkanı oluyor. En sonunda da bu seçim hikâyesi yeni başkanın halka yönelik gerçekleştirdiği konuşma ile son buluyor, ta ki bir sonraki seçime kadar…

Ortak yazarlar, kitabı, yaşları 4 ila 11 arasında değişen çocuklarla bir araya gelip atölyeler gerçekleştirerek ortaya çıkarmışlar ve hikâyedeki seçimi kimin kazanacağına da yine çocuklar karar vermiş. Yani kitabın yazımı da oldukça demokratik bir ortamda gerçekleşmiş diyebiliriz.

En sonunda hikâye boyunca geçen bazı kavramlara dair mini bir sözlüğün de yer aldığı kitaptaki afişler, açık oturum diyalogları, seçim vaatleri vs. hayvanlar üzerinden anlatılsa bile fazlasıyla gerçekçi ve günümüz siyaset dünyasını çok güzel yansıtıyor. Çocuklara seçim, demokrasi gibi kavramları anlatabilmek için ideal bir dürüstlük sergiliyor.

“Eğer bir şey bozuk değilse onu onarmaya çalışmanın da bir anlamı yoktur” yerine “Geleceğimizi birlikte tasarlamanın vakti geldi” demeyi seçmek üzerine çok eğlenceli ve güzel bir hikâye anlatan kitap, 4 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar & çizer adı: André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pedro Markun

Sayfa sayısı: 48 sayfa

Yayınevi: Tekir Kitap