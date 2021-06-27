Çocuk Kitaplığı / Ne Şahane Fikir: Farklılıklarımız

AYNUR KOLBAY

Hepimizin kendimizle ilgili hoşnut olmadığı fiziki ya da karakteristik özellikleri vardır ya da zamanın birinde mutlaka olmuştur. Bu özellikleri kabullenmek, kendimizle bir bütün olarak barış içinde kalabilmek ve bunu her daim koruyabilmek oldukça çaba isteyen bir durum olabiliyor. Çocuklar açısından bakıldığındaysa iş biraz daha zor tabi ki. Özellikle arkadaş çevresinde fiziksel özellikleri nedeniyle dalga geçilen, aynaya baktıklarında kendileriyle ilgili kusurlar bulmaya meyilli çocuklar için bu durumla yüzleşmek bir hayli sıkıntılı.

Farklılıklarımızın bir eksiklik değil, aslında bizi biz yapan yegâne şey olduğuna dair harika bir kitap çıkarmış İlk Satır Yayınevi; Ne Şahane Fikir! Kitap gerçekten şahane bir noktadan yola çıkarak, bütünsel varlığımızın önemini ve değerini sorgulatıyor.

Kulaklarının büyüklüğünden yakınan ve görünüşünden hiç memnun olmayan Kuki’nin aklına bir gün şahane bir fikir gelir. Eşyalarının arasında bulduğu bir maskeyi kafasına geçiriveren Kuki, kulakları görünmediği için hem mutlu hem de kendinden memnun bir şekilde kahvaltı masasına oturur. Onu bu halde gören anne babasının şaşırmasını ve neden böyle bir şey yaptığını sormasını beklesek de kitap böyle ilerlemez. Tam aksine babası yüzündeki kırışıklıkları, annesi ise küçük gözlerini tam da böyle bir maskeyle kapatabileceğini düşünerek çocuklarının bulduğu fikre hayran kalırlar.

Büyük bir heyecanla okula giden Kuki’nin yolda karşılaştığı herkes aynı şeyi düşünür; Ne şahane bir maske, ne şahane bir fikir!

Derken okula varır ve orada da aynı güzel tepkilerle karşılaşır. Kuki’yi gören herkes maskeyle kendisini bağdaştıran bir özellik bulmakta gecikmez. Kimi turuncu saçlarını, kimi büyük ağzını, kimisi ise uzun burnunu saklamak adına maske fikrini şahane bulup benimserler. Kuki ise tüm gün övgü aldığı ve üstüne üstlük koca kulaklarını da gizleyebildiği için çok mutludur.

Ancak ertesi gün herkes Kuki gibi maskelerin ardına gizlenip tek tipleşince işler çığırından çıkar. Her yerde aynı maskeyi görmek, en yakınlarını bile ayırt edememek, hiçbir farklılık fark edememek sandığı gibi güzel gelmemeye başlar artık. Neyse ki Kuki farklılıkların ve kendimizde sorun olarak gördüklerimizin aslında bizi biz yapan özelliklerimiz olduğunu, onları yadsımak yerine sevmenin de mümkün olduğunu kavramakta gecikmez ve bu sefer olumlu bir dönüşüm başlatır.

Bireysel algıların nasıl da kolaylıkla toplumsal yargılara dönüşebildiğini gösteren, çocuklara farklılıklarımızla, bütün olarak tüm varlığımızla ne kadar değerli ve biricik olduğumuzu anlatabilmek adına çok güzel bir fırsat yaratan kitap, 4 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Kitabın kendine has, yaratıcı, hayallerle harmanlanmış çizimleri de yine yazar Narjes Mohammadi’ye ait.

Keyifli okumalar…

Yazar adı: Narjes Mohammadi

Çizer Adı: Narjes Mohammadi

Sayfa sayısı: 32 Sayfa

Yayınevi: İlk Satır Yayınevi