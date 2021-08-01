Çocuk Kitaplığı: Masal Yolu / Kendi masalını oluştur

AYNUR KOLBAY

Kitapların büyük çoğunluğu yapısı itibariyle belli bir mantık çerçevesinde, giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan, buna uygun çizimlerle desteklenen ve belli bir konuya dair çocuklara bir şeyler aktarmak isteyen yapıdadır. Bu süreci eğlenceli ya da farklı kılan kısım ise okuma esnasında ya da sonunda çocuklardan gelen yorumlar ve sorulardır. Tam da bu nedenle bana kalırsa bir yetişkin olarak çocukla birlikte kitap okumanın en zevkli taraflarından biri, kitapta anlatılanlardan bambaşka noktalara varabilme ihtimalidir. Özellikle hayal gücü gelişmiş, yaratıcılığı kuvvetli bir çocukla, anlatılan hikâye, daha kapağından başlayarak bambaşka bir yolculuğa dönüşebilir.

Son yıllarda çocuk kitaplarındaki hem içerik hem de yapı konusundaki çeşitlilik gerçekten göz kamaştırıcı. Çocukları her türlü konuda düşünmeye, sorgulamaya teşvik eden cesur kitapların yanı sıra, hayal gücünü destekleyen, kendi hikâyesini oluşturma konusunda heveslendiren sessiz kitapların sayısı da azımsanmayacak derecede.

Redhouse Kidz tarafından yayımlanan Masal Yolu, farklı bir bakış açısı ile hazırlanmış, hem çocukların hem de yetişkinlerin oldukça ilgisini çekebilecek nitelikte bir masal kitabı. Rengârenk ve ilgi çekici çizimler eşliğinde okuyucuyu bir yolculuğa çıkarıyor ve yolculuk boyunca masalın kahramanını, kimlerle tanışacağını, nereye gideceğini, ne yapacağını tamamen okuyucunun seçimlerine bırakıyor. Okuyucu olarak seçtiğiniz her yeni yolda neler hissedildiğine, kimin ne dediğine, olayların nasıl gelişeceğine tamamen siz karar veriyor ve ona göre de kendi masalınızı yaratma fırsatı yakalıyorsunuz. Yönlendirici sorular ve işaretler eşliğinde seçtiğiniz masal yolculuğunun hiçbir kuralı da yok üstelik. Kendi seçimlerinizle isterseniz tamamen saçmalayabilir, isterseniz de tutarlı bir yol izleyerek, mantıklı bir masal da ortaya çıkarabilirsiniz.

Sadece yönlendirici yazılara ve büyük oranda resimlere yer veren Masal Yolu ile her seferinde farklı kombinasyonlar seçerek, birbirinden değişik, eğlenceli, maceralı yolculuklara çıkabilir ve çocuklarla birlikte hayal gücünün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Çocukların seçtiği yollarla, anlattıkları masallarla ve kurdukları hayallerle şaşırabilir, eğlenebilir ve hayran kalabilirsiniz.

4 yaş ve üstü tüm okuyucular için uygun olan kitap, çocuklar açısından önemli bir beceri olan bir olayın başlangıç, gelişme ve sonuç aşamalarını tasarlayabilmelerini ve bir şeye odaklanmalarını sağlamak adına da oldukça faydalı.

Keyifli okumalar.

Yazar ve çizer adı: Madalena Matoso

Sayfa Sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Redhouse Kidz