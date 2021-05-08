Çocuk Kitaplığı / Küçük Ayı serisi: Dokunaklı, sade ve içinizi ısıtan hikâyeler

AYNUR KOLBAY HÜLYA

Bazı kitaplar vardır ki baskıları tükendiği ve akıbetinin ne olacağını bilemediğiniz için paniğe kapılırsınız. İşte tam da bu kategoride yer alan, çok sevilen ve sabırsızlıkla beklenen Küçük Ayı serisini, Beyaz Balina Yayınları sayesinde tekrar elimize aldık neyse ki. Hem de organik kitap olarak. “Organik kitap da ne oluyor ki” dediğinizi duyar gibiyim. Çocukların sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, ekolojik, kokusuz, doğal matbaa malzemeleriyle üretilen bu organik kitaplar, koruyucu özellikleriyle çocukların mürekkebe direkt temasını da engelliyor. Bu nedenle özellikle de ‘okul öncesi‘ dediğimiz küçük yaş grubu minik okuyucular için birebir.

Gelelim bu seriyi bu kadar sevilen ve dört gözle beklenen kitaplar arasına alan özelliklere…

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Kitaplarımızın kahramanları bir Büyük Ayı ile bir de Küçük Ayı. Başka da hiçbir yan karakter yok. Olay örgüleri sadece bu iki karakter çevresinde dönüyor. Bir çocukla bir yetişkinin ilişkisini anlatmasına rağmen, anne/baba gibi isimlendirmeler ya da herhangi bir cinsiyet göndermesi kullanmıyor oluşu da ayrı güzelliklerinden biri. Böylece çocuk, hayatında o karaktere hangi yetişkini koymak istiyorsa koyabilir.

Serinin diğerlerine göre bir nebze daha ünlü olan kitabı ‘Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?’ kitabı karanlıktan korkan ve bir türlü uykuya dalamayan Küçük Ayı’yı uyutma çabalarını konu ediniyor. Büyük Ayı ufaklığın korkularına çare bulabilmek için türlü yollar denese de Küçük Ayı karanlıktan korkmaya devam ediyor. Sonunda onu gecenin büyülü ve aslında hiç de korkutucu olmayan yüzüyle tanıştırarak sorunu çözüyor Büyük Ayı.

‘Aferin, Küçük Ayı‘ kitabında ise ikili doğada keşif gezintisine çıkıyor. Küçük Ayı büyük bir heyecanla ve cesaretle kayalara tırmanıyor, daldan dala atlıyor, zıplıyor, sallanıyor vs. Ufak tefek kazalar yaşanmasına rağmen Büyük Ayı hep onun yanında oluyor. Yanınızda güvendiğiniz biri olduğunu bilmenin, korkuları cesarete çevirebilmesi ve tek başınıza da harika işler çıkarabileceğiniz üzerine çok güzel bir noktaya varıyor.

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Serinin son kitabı olan ‘Eve Dönelim Küçük Ayı’ kitabında da ikili ormanda yürüyüşe çıkıyor ve eve dönüş yolunda Küçük Ayı’nın duyduğu gizemli seslerin sahiplerini bulmaya çalışıyorlar. Doğayı dinlemek, gözlem yapmak ve hissetmek üzerine basit ve derin bir hikâye ortaya çıkıyor bu kitapta da.

Hans Christian Andersen ödüllü bir yazar ve Kate Greenaway ödüllü bir çizerin ortak çalışması olarak ortaya çıkan seri, gerçekten de tam bir ekip işi olmuş. Dokunaklı, sade ve insanın içini ısıtan hikâyelerin çizimleri de bir o kadar sıcak ve samimi. Ayıların surat ifadeleri, mimikleri, vücut dilleri o kadar iyi resmedilmiş ki etkilenmemek elde değil.

2.5 yaş itibariyle çocuklarla birlikte okumak ve tüm duyguları hissedebilmek için uygun bu kitaplar, sevgi dolu bir klasik seri olarak da nitelendirilebilir.

Keyifli okumalar.

Kitap Adı: Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?, Aferin Küçük Ayı, Eve Dönelim Küçük Ayı

Yazar Adı: Martin Waddell

Çizer Adı: Barbara Firth

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları