Çocuk Kitaplığı / Kış Dansı: Hayvanlar kış mevsimini nasıl geçirir?

AYNUR KOLBAY

Herkesin kendini ait hissettiği, yaşamaktan daha fazla zevk aldığı, yolunu gözlediği ve bitmesin istediği farklı mevsimler vardır. Kimi yazları sever; tiril tiril giyinmeyi, güneşin sıcağını hissetmeyi, deniz-kum-güneş üçlüsüne kavuşmayı dört gözle bekler. Kimi doğanın yeniden canlanışını izlediği ilkbaharı, kimi çıtır çıtır sarı yapraklara basmaktan zevk aldığı sonbaharı, kimi de soba başında kestane pişirdiği kış aylarını sever. Onlarla özdeşleşen kendimize has alışkanlıklarımız da sevilen mevsimleri daha bir özel kılar.

Kış soğuğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz, belli şehirlerde uzun yıllardan sonra doya doya kar yağışını izlediğimiz, kendi türümüze has kış alışkanlıklarımızı yaşadığımız ya da yaşatmaya çalıştığımız şu günlere çok uygun bir kitap çıkardı Nesin Yayınevi.

‘Kış Dansı’, özetle burnunun ucuna gelip konan minik kar tanesiyle kışın geldiğini anlayan ve bu mevsimde ne yapacağına dair en ufak fikri olmayan bir tilkinin arayış hikâyesini anlatıyor. Sırayla tırtıl, kaplumbağa, yarasa, sincap, yabankazı, kar tavşanı ve ayının tavsiyelerine kulak kabartan tilki, hepsinin kendi kış alışkanlıklarına dair verdiği önerilere kulak kabartıyor ancak hiçbiri aklına yatmıyor. Kış uykusuna yatmak, koza örmek, yemek biriktirmek ya da suya dalmak gibi önüne sunulan önerilerden bir tanesini bile kendi doğasına veya alışkanlıklarına uygun bulmuyor. Tilkinin gerçek cevabı kimde ve nasıl bulduğu ise okuyucuya sürpriz olarak kalsın.

Hikâyeleştirme sanatının çocukların öğrenme oranını ciddi şekilde artırdığı pek çok araştırmada ortaya konan bir gerçek. Tek bir konu özelinde başlayıp işin içine fark ettirmeden sızan başka konuların yerleşiverdiği kitapları hem çok güzel buluyor hem de bu anlatım biçiminin tıpkı araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi özellikle küçük yaş çocuklar için çok öğretici olduğunu düşünüyorum.

Çocuklara bilgiyi didaktik bir şekilde öğreten ve öğrenen dengesinde vermek yerine, onu hikâye içindeki bir kurguya eklemek, çoğu zaman çocukların o bilgiyi daha fazla özümsemesini sağlıyor. Kış Dansı kitabında da aslında bir tilkinin arayışı esnasında pek çok hayvanın kış mevsimini nasıl geçirdiğini öğrenmiş oluyoruz.

Richard Jones’a ait olan yumuşacık çizimlerin hikâyeyle ve kış mevsimi ile bütünleştiği kitap 3 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Marion Dane Bauer

Resimleyen: Richard Jones

Sayfa Sayısı: 36 sayfa

Yayınevi: Nesin Yayınevi