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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk Kitaplığı / İşsizlik: Bambaşka bir okuma deneyimi

AYNUR KOLBAY

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@okumak_zamani

Yetişkin edebiyatında ustalaşmış ve klasikleşmiş isimlerin, çocuklar tarafından tanınmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Son zamanlarda bu işe kafa yoran, harekete geçen ve ortaya gerçekten çok güzel işler çıkaran yayınevleri de az değil neyse ki. Zamanında yetişkinlere yönelik yazılmış ama çocuklar tarafından da anlaşılması mümkün olan hikâyeleri, müthiş çizerlerle buluşturarak birer çocuk kitabına dönüştürüyorlar. Böylece sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de farklı ve eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyorlar. 

Nesin Yayınevi’nden çıkan ‘İşsizlik’ de tam olarak bu minvalde değerlendirilebilecek kitaplardan biri. Bir öğle vaktinde geçen hikâyede, Orhan Veli bizzat kitabın kahramanı işsiz ve aç bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Kitap, boş banklardan birine oturan ve düşüncelere dalan bu karakterle birlikte okuyucuları da işsizlik üzerine hayaller, sorgulamalar ve olasılıklar hakkında düşünmeye davet ediyor adeta. 


Hepimiz en az bir kere otobüste, metroda, parkta ya da yolda gördüğümüz insanlara dair kendimizce bir şeyler düşünmüş, başkaları hakkında kurmaca hayat hikayeleri uydurmuş veya hayali meslekler, hayali isimler, hayali hayatlar uydurmuşuzdur mutlaka. Bankta oturmuş etrafı gözlemleyen bu işsiz karakterimiz de tam olarak bunu yapıyor. Bir yandan etrafındaki insanlara dair kafasından bir şeyler uydururken, diğer taraftan da kendi hayatını sorguluyor. Yıllar önce dağın başındaki bir petrol arama kampından aldığı iş teklifini kabul etmiş olsaydı başına neler gelebilirdi, hayatı nasıl olurdu gibi düşünceler ekseninde hayali bir iş hayatına dahil ediyor hepimizi.

Okuyucu olarak bir yandan işsizliğin dertlerine ve sebep olduğu eksikliklere vurgu yaparken, bir yandan da aylaklığın düşünme eylemimizde yarattığı özgürlüğü ve sınır tanımazlığı da gözler önüne seriyor. Orhan Veli’nin şiirlerinden de alışık olduğumuz şakacı ve hayalci dil, kendini bu öyküde de gösteriyor ve ortaya hepsini harmanlayan, bir yandan işsizliğe yergi ama bir yandan da aylaklığa övgüyü aynı sayfalara sığdıran eğlenceli ve düşündürücü bir kitap çıkıyor.

Gerek yazım dili bakımından, gerekse işsizlik gibi bir kavramın kafalarında daha iyi anlam bulabilmesi için 10 yaş altı okuyucuların çok bağ kuramayacağını düşündüğüm ‘İşsizlik’, Fatih Öztürk’ün kendine özgü müthiş çizimleriyle renk bulmuş. Yetişkinler, özellikle de Orhan Veli severler için bambaşka bir okuma deneyimi sunması açısından da önemli bir yere sahip kitap.  

Keyifli okumalar.

Yazar Adı: Orhan Veli

Çizer Adı: Fatih Öztürk

Sayfa Sayısı: 36 sayfa

Yayınevi: Nesin Yayınevi

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