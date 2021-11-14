Çocuk Kitaplığı / İnsan Vücudu Tiyatrosu: Bedenini tanımak

AYNUR KOLBAY

Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların özellikle okul öncesi dönemden itibaren vücutlarını tanımalarının, bedenlerini keşfetmelerinin ve kontrol edebilmelerinin, sağlıklı gelişimlerini destekleyen ve vücutlarını dengeli bir biçimde kullanmalarını sağlayan unsurlar olduğunu dile getirmekteler. Bu doğrultuda, insan vücuduna dair korkutucu olmayan ve aşırıya kaçmayan düzeyde bilgi edinmek, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından da büyük önem taşımaktadır.

İnsan vücuduna, organlara, bedenimizin özelliklerine ve sağlıklı bir beden için neler yapılması gerektiğine dair pek çok ilgi çekici, eğlenceli ve bilgilendirici kitap çeşitliliği bulunuyor. Bu kategoride yazılmış ve bana kalırsa alanında ön sıralara yerleşebilecek nitelikle bir kitap daha var kaşımızda; ‘İnsan Vücudu Tiyatrosu’.

Bir çizgi roman formatında hazırlanmış olan kitabın ilk sayfasında, sahneye çıkan ve kendini tanıtan bir iskelet karşılıyor okuyucuyu. İskeletin kendi anlatımıyla kemiklerden kaslara, sindirim sisteminden üreme sistemine, duyu organlarından bağışıklık sistemine kadar insan vücuduna dair tüm detaylar eğlenceli ve bilimsel bir dille anlatılıyor.

Müthiş çizimler eşliğinde hem önemli hem de çocuklara nasıl ve ne şekilde anlatacağımızı bilemediğimiz, kendimizi yeterli görmediğimiz pek çok konuyu da akılda kalıcı yöntemlerle veriyor. Çizimlerdeki detaylar, ayrıntılarda gizlenmiş pek çok ilginç bilgi okuyucuyu konuya dair daha da fazla bilgi edinme konusunda da teşvik ediyor.

Kitap, bazı bölümlerdeki çizimlerin ayrıntıları ya da kullanılan bilimsel terimlerin anlaşılabilirliği açısından 8 ya da 9 yaş ve üstü için uygun denebilir. Buradan yola çıkarak ilk okumayı belki çocuklarla birlikte yapmak, birlikte öğrenmek, hassasiyet gösterebilecekleri bölümlerde yanlarında olmak ve onların algılayabileceği şekilde anlatmak ve sonrasında onların defalarca daha okumasına ve kendi kendilerine eğlenmelerine fırsat tanımak iyi bir yöntem olabilir. Çocukları daha küçük yaşta olanlar ise, belki belli bölümleri erteleyerek, atlayarak ya da değiştirerek okuyabilirler.

İnsana okurken, “keşke bizim zamanımızda da böyle kitaplar olsaymış” dedirtecek nitelikte olan kitap, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de vücudumuzu tanıma konusunda farklı bir pencere aralıyor. Çocukların kendi bedenlerinin, duyu organlarının farkına varmasını sağlıyor. Sonunda belli başlı terimlerin açıklamalarına da yer veren ve biyoloji delisi bir eğitimci yazar Maris Wicks tarafından yaratılan bu eser, Şiirsel Taş’ın müthiş çevirisiyle Türkçede yerini alıyor.

Keyifli okumalar.

Yazar ve çizer adı: Maris Wicks

Sayfa sayısı: 240 sayfa

Yayınevi: Domingo