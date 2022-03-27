Çocuk Kitaplığı / Hayvanlar Yavrularını Nasıl Büyütür: Can dostlara ebeveynlik

AYNUR KOLBAY

Ebeveynlik kişiden kişiye göre değişen, herkes tarafından farklı anlamlar yüklenen bir kavram. Bu kavramın şekillenmesinde içinde yaşanılan toplumun, sahip olunan kültürel değerlerin ya da nesilden nesile aktarılan alışkanlıkların ve adetlerin de önemi büyük tabii ki. Bu nedenle de dünya üzerinde birbirinden çok farklı ve her kültürün diğerini şaşkınlıkla karşıladığı pek çok ebeveynlik çeşidi mevcut.

Ketebe Çocuk tarafından yayımlanan ‘Hayvanlar Yavrularını Nasıl Büyütür? – Hayvanlar Âleminde Ebeveynlik’ isimli kitap da bu kavramın hayvanlar dünyasındaki anlamları üzerine yoğunlaşan, sıcacık çizimleriyle de konunun çeşitliliğini harika bir şekilde yansıtan bir derleme denebilir.

Kitabın ilk bölümünün adı; Hayvanların Çocukluğu. Bu bölümde genel olarak hayvanlar âleminin birbirinden farklı çocukluk hallerine değinilip tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlar arasında da çeşitlilik gösteren ebeveynlik türleri bulunduğuna dikkat çekiliyor. Hayvanların çocuk yetiştirme yaklaşımlarına dair genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, tek tek 15 hayvan türünün çocukluklarına, nasıl doğup nasıl büyütüldüklerine dair ayrıntılı bilgi sayfaları geliyor.

Kitap, büyük boyutu ve metinleri takip eden tamamlayıcı çizimleriyle her bir sayfasında uzun uzun vakit geçirilecek cinsten. Çünkü her sayfada farklı bir hayvan türüne dair verilen bilgiler sadece çocuk okurların değil, yetişkin okurların da ilgisini çekecek ve birlikte eğlenceli ve öğretici bir okuma deneyimi yaşatacak nitelikte.

Anne timsahların minik yavrularını ağızlarının içine alarak güvenli yere taşımaları, kuğuların doğduktan hemen sonra yürüyüp yüzebilir ve hatta yemek yiyebilir bir duruma gelebilmeleri, bir filin bebeğini yaklaşık iki yıl boyunca karnında taşıması, guguk kuşlarının yavrularına bakmamaları ve onlar için koruyucu ebeveyn seçmeleri, çakalların bebek bakımını ailece üstlenmeleri gibi ilginç bilgiler, kitaptaki örneklerden sadece birkaçı. Oldukça sade ve çocukların ilgi duyabileceği bir anlatım tarzıyla yazılan kitap, sıkıcı bilgileri didaktik bir şekilde vermek yerine, renkli ve eğlenceli çizimlerin eşlik ettiği yine eğlenceli bir dille aktarıyor.

Kitap aslında hayvanlarla insanların ne kadar benzediğini de bir kez daha ortaya koyuyor. Tıpkı insanların da yaşadıkları ülkelere, ait oldukları kültürlere ya da kendi tercihlerine ve inançlarına göre ebeveynliklerinin değişmesi gibi hayvanların da her birinin kendi türlerine ve içgüdülerine bağlı olarak farklı ve şaşırtıcı ebeveynlik çeşitlerinin olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra doğanın, hayvanların dünyaya gelmesinde ve büyümesinde ne kadar büyüleyici etkilerinin ve çözümlerinin olduğunu da gösteriyor.

Dört yaş ve üstü okurlar için uygun olan kitabın oldukça büyük bir çeşitliliği gözler önüne sermesinden yola çıkarak kitap aracılığıyla çocuklara ebeveynlik ya da çocuk bakımı gibi kavramların sorgulanamayacağı; bu çeşitliliğe ve farklı tercihlere saygı duyulması gerektiği de anlatılabilir.

Keyifli okumalar.

Yazar Adı: Pavla Hanackova

Resimleyen: Linh Dao

Sayfa Sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Ketebe Çocuk