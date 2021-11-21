Çocuk Kitaplığı / Havada Asılı Kalan Top: Alışkanlıkların gelebileceği tehlikeli boyutlar

AYNUR KOLBAY

Behiç Ak, çok uzun yıllardır çocuklar için kafa yoran, çocuklar için yazan, çizen ve sadece çocukları değil, yetişkin okurları da yarattığı eserleri ile kendine hayran bırakan harika edebiyatçılardan biri. Resimli kitaplarında hikâyenin önüne geçecek nitelikteki detaylı çizimlerine, çocuklar için özel olarak oluşturduğu karikatür kitaplarına ek olarak roman tarzında yazdığı kitapları da hem kurgu hem de karakterler açısından müptela olunacak cinsten.

Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan son kitabı ‘Havada Asılı Kalan Top’un da en az diğer romanları kadar sürükleyici, heyecanlı ve her zamanki gibi mizah dolu olduğu söylenebilir. Başkahramanımız Serkan ve arkadaşlarının çevresinde dönen hikâye özetle, yeni atanan kaymakamla birlikte hayatları değişen bir kasaba halkının öyküsü. Ama ayrıntılara girildiğinde pek çok önemli konuyu merak, yaratıcılık, mizah ve macera ile harmanlayan çok katmanlı bir roman.

Yeni gelen kaymakam, kasaba halkının yaşamlarına dair pek çok konuya oldukça özensiz yaklaştıklarını, dahası buna alıştıkları için pek çok aksaklığı göremez hale geldiklerini anlıyor ve insanların konuya dair farkındalık yaşamalarına neden oluyor. Bununla birlikte, geçmişten gelen ve hiçbir yetişkinin adını bile etmek istemediği gizemli olaylar da su yüzüne çıkmaya başlıyor. Serkan ve arkadaşları, sırların peşine düşüp, ailelerinin geçmişte ne gibi bir sorun yaşadığını, neden bu hale geldiklerini anlamak üzere araştırma yapmaya ve konuyu açıklığa kavuşturmaya karar veriyorlar.

“Alışkanlıklar olmadan nasıl yaşanırdı ki? Sevdiklerimize alışırız. Alıştıklarımızı severiz.”

Kasabaya çökmüş ve onları derinden etkilemiş gizem perdesinin çocuklar tarafından aralanmaya başlamasıyla birlikte, yaratıcı karakterler, yetişkinliğe ve çocukluğa dair güzel sorgulamalarla dolu heyecanlı hikâye de okuyucuyu iyice sarmalıyor. Birbirinden eğlenceli, gerçekçi ve nevi şahsına münhasır karakterler eşliğinde, alışkanlıkların gelebileceği tehlikeli boyutlar, 23 Nisan etkinlikleri, yetişkinlerin büyüseler bile içlerinde yaşamaya devam eden çocuklukları üzerine de düşünme fırsatı yaratıyor.

“Karşılarındaki kişi, öğüt üstüne öğüt veren, her fırsatta üstünlük taslayan yetişkinlerden değildi. Tam tersine, kendisini onlarla eşit görüyordu ve son derece mütevazıydı.”

Kitapları her yaştan okurun ilgisini çeken, hikâyenin aralarına serpiştirilmiş naif çizimlerin de sahibi olan Behiç Ak, pek çok ödül sahibi olmasının yanı sıra Türkiye’nin 2022 Hans Christian Andersen Ödülü ‘yazar’ adayı da aynı zamanda.

Çocuklara mesaj verme kaygısı taşımadan, onların pek çok şey hakkında doğallıkla düşünmelerini sağlayan kitap, 9 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun. Ayrıca Zekiye karakteri sayesinde çocuklarla birlikte anadilde kelime türetme oyunları gerçekleştirilebilir ve bu anlamda dil yetkinlikleri de geliştirilebilir.

Keyifli okumalar.

Yazar ve çizer adı: Behiç Ak

Sayfa sayısı: 208 Sayfa

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı