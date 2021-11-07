Çocuk Kitaplığı / Harold ve Mor Tebeşir: Bir çocuğun hayal gücü

AYNUR KOLBAY

1980’li yıllarda İtalyan çizer Osvaldo Cavandoli tarafından yaratılmış ‘La Linea’ isimli bir çizgi eser vardı. TRT’de ‘Bay Meraklı’ adıyla yayınlanan serinin her bir bölümü bir elin bir kalemle çizdiği insan karakteri ve bu insanın başına gelen maceralardan ibaretti. Çocukluğumda büyük bir ilgiyle ve zevkle takip ettiğim bu seri, 4-5 dakikalık bölümleriyle sade bir yaratıcılığın kanıtıydı adeta.

Can Çocuk Yayınları tarafından tekrar yayımlanan ‘Harold ve Mor Tebeşir’ kitabı da bana bu seriyi hatırlattı. 1955 yılında yazılmış klasik bir eser olan bu ilk kitap ve devamında yazılan diğer kitaplar, bir çocuğun hayal gücünün akışı içinde, maceradan maceraya sürüklenişini anlatıyor kısaca.

Altı kitaplık bir seri halinde basılan maceralar kapsamında, her kitapta farklı bir yolculuğa çıkmaya karar veren Harold’ın bu yolculuklar için vazgeçemediği yol arkadaşı ise sihirli mor tebeşiri. Birinde akşam ay ışında yürüyüşe, diğerinde Mars’a, bir diğerinde ise büyülü bir bahçeye doğru yola çıkmaya karar veren Harold’ı tüm bu yolculukları boyunca pek çok macera karşılıyor. Mor tebeşiriyle tüm hayallerini ya da isteklerini hikâyesine ekleyen Harold, karşılaştığı zorluklara ya da engellere de yine tebeşiriyle çözümler buluyor. Krallar, uzaylılar, uçan halılar, ejderhalar, büyülü bahçeler ve daha pek çok serüven içinde geçirdiği yolculukların hepsi de kendini evine geri getirmesi ile son buluyor.

Bir çocuğun hayal dünyasının sınırsızlığına, hayal etmenin insanı ne kadar da büyük ve sonsuz yolculuklara çıkarabileceğine dair harika ayrıntılar barındıran kitaplar, çocukların kendi hikâyelerini kurgulama, problem çözme, bir adım ötesini düşünebilme gibi becerilerini de harekete geçirecek özellikteler.

Mahir Ünsal Eriş’in çevirisiyle yayımlanan serinin çizimleri de hikâyelerin kendisi kadar sade ve ilgi çekici. Çocuklarla kendi hayalleri, kendi tebeşirleri ile çizebilecekleri, karşılarına çıkan sorunlar için ne gibi çözümler üretebilecekleri gibi konularda konuşma fırsatı da yaratan kitaplar 4 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Crockett Johnson

Çizer adı: Crockett Johnson

Sayfa sayısı: 64 sayfa

Yayınevi: Can Çocuk