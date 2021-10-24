Çocuk Kitaplığı / Çocuklar için finans serisi: Harçlık

AYNUR KOLBAY

Para, biz yetişkinler için hayatımızı devam ettirme, karar alma, yaşamımızı şekillendirme gibi pek çok konuda büyük önem taşıyan etkili bir araç. Çocuklar ise küçük yaşlardan itibaren paranın ne demek olduğunu öğrenseler bile paranın değerini, onu hayatlarında nasıl konumlandıracaklarını ve kendileri için ne derece anlamlı olduğunu gelişim dönemleri ile birlikte kavramaya başlıyorlar.

Çocukların para ile ilişkileri ve parayı yönetme biçimleri ilk olarak aile ortamında başlayan bir öğrenme süreci olduğu için, bu aşamada onları doğru yönlendirmek de bir o kadar önem kazanıyor. Uzmanlar, çocuklara paranın nasıl kazanıldığını ve nasıl yönetildiğini net bir şekilde anlatmanın en iyi yöntemlerinden birinin de onlara harçlık vermek ve kendilerine ait olan bu parayı yine kendilerinin yönetmelerini beklemek olduğunu söylüyor.

Tekir Kitap tarafından yayınlanan dört kitaplık ‘Çocuklar için Finans‘ serisi, çocukları para kavramıyla tanıştırmak için güzel bir fırsat olabilir. Para kavramını küçük yaş çocuklara anlatmak için kolları sıvayan ve farklı tavşan karakterlerle parayı kazanma, harcama, biriktirme ve paylaşma yolları ile anlatan seri var karşımızda. Yazarının deyimiyle, “Küçük çocuklara para hakkında birkaç temel şeyi öğretmek için hazırlanmış bir kitap serisi” de denebilir.

Kitapların belli bir okunma sırası yok ancak kendi mantığımla ilk sıraya aldığım ‘Kazan!’ isimli kitabımızın kahramanı küçük tavşan Çakıl. Çakıl’ın çok ünlü ve çok zengin olma gibi büyük hayalleri var. Bir an önce çok para kazanmak, hızlı bir şekilde de ünlü olmak istiyor. Annesi ise Çakıl’a yeteri kadar kazanamamış olsa bile yeteri kadar çaba sarf ettiyse kendini çok daha iyi hissedeceğini öğretmeye çalışıyor. Her güzel şeyin belli bir çaba ve sabır gerektirdiğine vurgu yapılan kitapta, işin sonunda ‘çalıştım ve kazandım‘ denebiliyorsa, çok zengin ve çok ünlü olmuşçasına iyi hissedileceğinin de üzerinde duruluyor.

‘Harca!’ isimli ikinci kitabın kahramanı Duman, haftalık harçlığı ile oyuncakçıya gidip istediği her şeyi ama her şeyi almak istiyor. Ancak hepsini almaya parası yetmeyince tercih yapmak zorunda kalıyor. Çağımızın en büyük sorunlarından olan tüketim çılgınlığını çok basitçe gözler önüne seren kitap, bir şeyi gerçekten isteyip istememek, bir şeye gerçekten ihtiyaç duyup duymamak üzerine de güzel bir noktaya temas ediyor.

Üçüncü kitap, ‘Biriktir!’. Bu kitabın kahramanı Tarçın, kardeşlerine bakarak haftada iki havuç kazanıyor ve bir gün kendine ait bir eve sahip olmayı çok istiyor. Sonunda bir oyun evi almaya karar verince, parasını ne şekilde biriktireceğine ve ne kadarını harcayacağına karar vermek zorunda kalıyor. Yapmak zorunda olduğumuz seçimler, isteklerimize ulaşmamız için göstermemiz gereken sabır üzerine basit bir dille güzel bir hikâye anlatıyor.

‘Paylaş!‘ isimli son kitabın kahramanı olan Bulut ise doğum gününde kendisine verilen on havuçluk parayla hem kendisini mutlu edebileceği hem de başkalarına yardım edebileceği bir yol bulmaya çalışıyor. Bazen elindeki parayla istediğin bir şeye sahip olmak yerine, o parayı paylaşarak çok daha mutlu olunabileceğini anlatıyor bu mini öykü de.

Kitapların hiçbirinin sonunda kahramanlar en başta istediklerini tam anlamıyla elde edemeseler de aslında çok daha değerli ve önemli şeyler keşfediyorlar ve bu keşifler de onları çok mutlu ediyor. Para kazanmayı, harcamayı, biriktirmeyi ve paylaşmayı çok basit örnekler ve mini hikâyeler aracılığı ile çocukların kafasında daha anlaşılır ve somut bir hale getiriyor. Kitapların hepsinde para ‘harçlık‘ kavramı üzerinden konu ediliyor ve bu vesileyle yetişkinlere de aslında çocukların kendi finans yönetimlerini yapmada harçlığın ne kadar da önemli olduğunu göstermiş oluyor. Kısa ve basit anlatımlar, büyük ve renkli çizimler ile çok küçük yaştan itibaren çocukların bağ kurabileceği ve anlamlandırabileceği seri beş yaş ve üstü tüm okuyucular için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar ve çizer adı: Cinders Mcleod

Sayfa sayısı: 32 sayfa (her biri)

Yayınevi: Tekir Kitap