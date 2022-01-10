Çocuk Kitaplığı / Çocuk, Köstebek, Tilki ve At: İçimize dönmek

AYNUR KOLBAY

Bazı kitaplar vardır; o kadar çok anlam ve yaşanmışlıklardan gelen duygu barındırır ki, çocuklar bunu anlayabilir mi acaba diye sizi şüpheye düşürür. Son zamanlarda adını oldukça fazla duyduğumuz, kimilerine göre Küçük Prens’in yerine aday gösterilen ‘Çocuk, Köstebek, Tilki ve At‘ da böyle kitaplardan biri.

Kitap bir çocuğun bir köstebekle karşılaşması ile başlıyor. Çocuk ve köstebek, vahşi doğaya bakarak zaman geçirirken karşılarına tilki çıkıyor ve onlara katılıyor. Bu üçlüye son olarak da at ekleniyor ve böylece korkularla, sorgulamalarla, sevgi ve dostlukla dolu bir yolculuk başlıyor.

“Çok tuhaf değil mi? Sadece dışımızı görebiliyoruz, oysa hemen her şey içimizde oluyor.”

Tüm kitap bu dörtlünün birbirlerine yönelttikleri sorular ve yanıtlarından ibaret olsa da, her bir sayfası hayat felsefesi olarak kabullenilebilecek nitelikte sağlam cümlelerle dolu. Kendi içimize dönmenin, gerçek zayıflıkların ve gücün ne olduğunu keşfetmenin, dostluğun ve yardımın önemi üzerine düşünmek için harika fırsatlar yaratan bu cümleler her bir sayfada uzun uzun kalmanıza ve sorgulamalara neden oluyor.

“Söylediğin en cesurca şey neydi?” diye sordu çocuk.

“Yardım et” dedi at.

Yazarın kendi deyimiyle ‘darmadağınık çizimler‘ ise her bir sayfada duygu yüklü tamamlayıcılar olarak çıkıyor karşımıza. Okuyup bitirdikten sonra insanın üzerinde meditatif bir etki de yaratan bu çizim ve metin uyumu, insanda tekrar tekrar okuma isteği hatta ihtiyacı da yaratıyor.

Bir yaş aralığı verilmesinin zor olduğu ve yakın zamanda klasikler arasında yer alacağı kesin olan kitap, yetişkinlerin bayılacağı, çocukların ise kendilerini tanımaya ve hayata karşı daha cesur olmaya dair kendilerinde güç bulacakları bir kitap.

“Ne kadar değerli olduğunu, sana nasıl davranıldığıyla ölçme” dedi at. “Şunu hep hatırlara – değerlisin, önemlisin, seviliyorsun ve bu dünyaya başka kimsenin katamayacağı bir şey katıyorsun.”

Keyifli okumalar…

Yazar ve çizer adı: Charlie Mackesy

Sayfa sayısı: 128 sayfa

Yayınevi: Mundi Kitap