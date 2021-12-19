Çocuk Kitaplığı / Çocuk Edebiyatı ve Felsefe: Sorgulama, mantık yürütme

AYNUR KOLBAY

Eğitim sistemimizde çok geç yaşlarda tanışma fırsatı bulabildiğimiz ‘felsefe‘ kavramı, aslında çocukların çok küçük yaşlardan itibaren edinmeleri gereken bir düşünme becerisi olarak da tanımlanabilir. Neyse ki son zamanlarda Türkiye’de de oldukça artan ve ilgi gören Çocuklar İçin Felsefe (P4C) etkinliklerinin, onların sorgulama, mantık yürütme ve kendilerini tanıma yolunda çok önemli faaliyetler olduğu yadsınamaz. Bu nedenle bu alanda çalışan, çocuklarla etkinlikler gerçekleştiren eğitimci, yazar ya da ebeveynlerin de çok önemli bir iş üstlendiğini söyleyebiliriz.

Dinozor Çocuk, kendi deyişiyle mutlu çocuklar için özenli kitaplar seçen ve yayınlayan bir yayınevi olarak önemli bir konuya eğilmiş ve felsefeye, felsefi düşünme kavramını çocuklarla buluşturmaya gönül vermiş eğitimciler ve ebeveynler için tam bir kaynak kitap niteliğindeki ‘Çocuk Edebiyatı ve Felsefe” kitabını okurlarla buluşturmuş.

İki felsefeci olarak çocuklarla yaptıkları uygulamaları ile büyük bir coşkuya kapılan ve bu coşkuyu kitaba dönüştürmeye karar veren Nurşah Yılmaz ve Yılmaz Murat Bilican’ın kaleminden çıkan ‘Çocuk Edebiyatı ve Felsefe‘de, özenle seçilmiş birbirinden güzel 40 çocuk edebiyatı eseri var. Ve bu eserlerin her biri için de harika felsefe çalışmaları sunuluyor.

Çalışmalara geçmeden önce, başında, kitabın doğru kullanımına dair önemli bilgiler özet halinde sunuluyor. Bu kapsamda okuyucuya kılavuzluk etmek adına Çocuklar ve Felsefe, Çocuk Edebiyatı, Bu Kitap Nasıl Kullanılacak?, Uygulayıcıya Yararlı İpuçları ve Bazı Teknikler ve Değerlendirme Ölçekleri gibi kısa bölümler hazırlanmış.

Ardından her bir kitap için ayrı ayrı oluşturulmuş bölümler, o bölümün konusu olan kitabın görseli ve künyesi ile birlikte açılıyor. Kısa bir kitap özetinin ardından, kitapta yer alan felsefi problemler, felsefe dünyasından örneklerle anlatılıyor. Ardından ilgili kitaba dair tartışma soruları eşliğinde okuma bölümü ve etkinlikler kısmı geliyor. Son olarak kitapta yer alan kavramlar ve hedeflenen kazanımlar da özetlenerek soruşturma notları ile sonlandırılıyor.

Çoğunlukla aynı sırada ve yapıda ilerleyen bölümler, uygulayıcıyı verdiği örnekler ve anlatımlarla çok güzel bir şekilde etkinliğe hazırlıyor. Yazarların saha deneyiminin olması, etkinlikler esnasında çocukların ne gibi tepkiler verebileceğine dair güzel örneklerin de yer almasını sağlıyor. Geriye sadece sade ve basit bir dille anlatılan etkinlikleri uygulamak kalıyor.

Kitabın en sevdiğim özelliklerinden biri de her bir bölümün sonunda yer alan benzer içerikte kitapların listesine de yer verilen ‘Ekler‘ bölümü oldu. Böylelikle zaten özenle seçilmiş 40 kitabın yanı sıra okurlara harika bir tavsiye kitap listesi de sunuyor.

40 kitap ve 45 soruşturmanın yer aldığı, tam bir kaynak eser olma özelliğini taşıyan Çocuk Edebiyatı ve Felsefe, uygulamalar aracılığı ile çocukların felsefi kavramları anlamasını, edebiyata ilgi duymalarını ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayabilir. Daha da önemlisi sorgulama, düşünme gibi becerilerini geliştirerek hem kendilerini hem de içinde bulundukları evreni anlamlandırabilmeleri yolunda yol gösterici olabilir.

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: Nurşah Yılmaz & Yılmaz Murat Bilican

Sayfa Sayısı: 256 sayfa

Yayınevi: Dinozor Çocuk