Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocuk kitaplığı / Bitki Ansiklopedisi: Doğada gözlem

AYNUR KOLBAY

[email protected] 

@okumak_zamani

Şehir yaşamında trafiğin, binaların, kaldırımların, beton bahçelerin arasına sıkışmış, kapalı ortamlarda büyüyen çocukların hayvanları, doğayı, bitkileri tanımaktan ya da gözlemlemekten mahrum kaldıklarını söyleyebiliriz. Oysa ki araştırmalar doğada vakit geçiren, doğayı yakından gözlemleme fırsatı yakalayan çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olduklarını ortaya koyuyor. Her tarafımızın orman yangınları ile çevrili olduğu, her geçen gün doğaya dair kayıplar yaşadığımız şu günlerde, doğaya ve canlılara karşı duyarlı ve doğayla iç içe yaşayan nesiller yetiştirmek, daha da önemli hale geliyor.

Ketebe Çocuk’tan çıkan ‘Çocuklar için Bitki Ansiklopedisi’, çocukların sınırsız bitki çeşitliliği içine dalmasını, buradan yola çıkarak doğada gözlem yapmaya heveslenmesini sağlayacak nitelikte harika bir kitap. Gerek boyutuyla gerek rengârenk illüstrasyonlarıyla her yaştan okurun oldukça ilgisini çekebilecek özelliklere de sahip.


Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, mantarlar ve likenler isimli dört ana başlıktan oluşan ve bu başlıklara dair detaylı bilgileri müthiş çizimler eşliğinde okuyucuya sunan kitap, hem etrafımızda sıklıkla görüp ne olduğunu bilemediğimiz bitkilerin isimlerini öğrenmemize, hem de hiç duymadığımız ilginç isimli canlılarla tanışmamıza fırsat veriyor.

Çocuklarla birlikte hangi bitkilerin zehirli hangilerinin zararsız olduğunu, hangi ağaçların meyve verdiğini, hangi ağaçların yaprak döktüğünü, yenilebilir ya da yenilmemesi gereken mantarları, suda ya da bataklıkta yetişen bitkileri, sürekli kullandığımız baharatları ve otları, şifa veren bitkileri vs derken pek çok ilgi çekici bilgiyi heyecanla öğreniveriyorsunuz.

Kitaptan yola çıkarak çocuklarla doğada geçirilecek bir gün organize edebilir ve aşağıdakilere benzer eğlenceli aktiviteler düzenleyebilirsiniz:

– Kitapla birlikte gezip oradaki bitkileri ya da ağaçları bulmaya çalışabilirsiniz. 

– Yere düşen yaprak ya da bitkileri toplayıp bunlardan bir albüm yapabilirsiniz.

– Topladığınız doğaya ait malzemelerle bir doğa kutusu hazırlayabilirsiniz.

Dört yaş ve üstü tüm okuyucular için uygun olan kitap, özellikle küçük yaştan itibaren çocuklarla doğayı keşfetmek ve onlara dünyanın farklı yerlerinde yetişenbelli başlı bitkileri tanıtmak için harika bir fırsat yaratıyor.

Keyifli okumalar.

Yazar Adı: Tereza Nemcova

Çizer Adı: Tomáš Pernický

Sayfa sayısı: 48 sayfa

Yayınevi: Ketebe Çocuk 

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